Za nového hlavného kontrolóra Košického kraja poslanci zvolili Hudáka

Košice 23. augusta (TASR)–- Novým hlavným kontrolórom Košického samosprávneho kraja bude Jozef Hudák. Do funkcie ho na šesťročné obdobie v pondelok v tajnej voľbe zvolilo Zastupiteľstvo KSK.



Vo funkcii nahradí Ľubomíra Hudáka, ktorému uplynulo funkčné obdobie a ktorý už opätovne nekandidoval. O tento post sa uchádzali piati kandidáti, a to Ondrej Bernát, Vojtech Farkaš, Jozef Hudák, Valent Mokrý a Roman Pillár. Hudák získal 30 hlasov poslancov, z 57 prítomných sa na tajnej voľbe zúčastnilo 51, jeden hlas bol neplatný.



Jozef Hudák je bývalým hlavným kontrolórom Prešovského samosprávneho kraja (PSK), v súčasnosti pôsobí na Útvare hlavného kontrolóra PSK. Ako povedal, víťazstvo v prvom kole hlasovania ho prekvapilo. Poslancov KSK podľa vlastných slov nepozná.



„V prvom rade musím zistiť, ako to funguje na útvare hlavného kontrolóra - nechcem robiť nejaké zmeny, tie sa robia vtedy, keď niečo nefunguje. Čo funguje, treba ponechať a na základe zistenia toho stavu potom niečo zlepšovať,“ povedal.



To, že doposiaľ nepôsobil v KSK, považuje viac za výhodu ako nevýhodu, a to najmä preto, že v KSK nemá žiadne väzby a ku kontrole môže pristupovať objektívnejšie. Za nevýhodu označil to, že musí spoznať ľudí a princíp fungovania.