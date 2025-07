Košický kraj začal s obnovou mosta pri Ďurkove takmer za 430.000 eur

Ďurkov 9. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začal s plánovanou rekonštrukciou mosta na ceste II/576 pred obcou Ďurkov v okrese Košice-okolie. Hotová by mala byť do konca októbra. Kraj informoval, že obnova mosta cez Svinický potok bude stáť takmer 430.000 eur.



Práce na rekonštrukcii sa budú realizovať tak, aby bol prejazd áut vždy možný v jednom jazdnom pruhu. Doprava bude riadená semaforom.



Práce na moste zahŕňajú odstránenie nosnej konštrukcie a zvetraných častí ríms, sanáciu spodnej stavby či injektáž trhlín. „Odfrézujú sa staré vrstvy vozovky a zhotoví sa nová vozovka a rímsa. Opraví sa aj hydroizolácia, osadia nové odvodňovače a pribudne nové zábranné zvodidlo. Upraví sa aj koryto a svahy potoka pod mostom a v jeho okolí,“ oznámila krajská samospráva.



Ide o ďalšiu z veľkých investičných akcií KSK. Stavebno-technický stav jednopoľového mosta bol na základe hlavnej prehliadky hodnotený 6. stupňom - „veľmi zlý“.



„Tento most slúžil obyvateľom už od roku 1961 a vyžaduje si nevyhnutnú rekonštrukciu. Ide o frekventovaný úsek, ktorý využívajú nielen obyvatelia Ďurkova, ale aj priľahlých obcí, ktorí smerujú denne do Košíc,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.