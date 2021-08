Košický kraj začal s rekonštrukciou pamätníka na Dargove

Košice 12. augusta (TASR) – Pamätník oslobodenia a víťazstva na Dargove začínajú opravovať. Rekonštrukciou prejdú mramorová spevnená plocha pred pamätníkom, schodisko aj vstup do Siene bojovej slávy. Pribudnúť majú tiež takzvané zelené opatrenia. Práce takmer za 263.000 eur majú byť ukončené vo februári budúceho roka. TASR o tom informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková s tým, že kraj financuje rekonštrukciu zo svojho rozpočtu.



Pamätník spravuje Centrum kultúry Košického kraja (CKKK). Odhalený bol v roku 1955, čo sa podľa KSK odráža aj na jeho zlom technickom stave. „Dlažba pred pamätníkom je na mnohých miestach poškodená prasklinami alebo uvoľnená. V rámci rekonštrukcie budú všetky uvoľnené mramorové platne demontované, očistené a opätovne osadené do suchej betónovej zmesi,“ uviedla s tým, že veľmi poškodené platne nahradia novými, ktoré budú rovnaké ako pôvodná dlažba. Komplexnou obnovou prejde aj schodisko pred pamätníkom. Úpravu čaká tiež vstup do Siene bojovej slávy. Povrch mramorovej dlažby v tejto časti bude prebrúsený a zdrsnený tak, aby bol vstup pre návštevníkov bezpečný aj v prípade nepriaznivého počasia.



„Časť dlažby bola v minulosti poškodená z dôvodu, že sa autá snažili zaparkovať čo najbližšie pri pamätníku. Aby opäť nedošlo k poškodeniu mramorovej dlažby, v rámci rekonštrukcie osadíme betónové parkovacie zábrany, ktoré oddelia asfaltové parkovisko od pešej zóny s mramorovým povrchom. Na príjazdovej ceste a priľahlom parkovisku zároveň pribudne nový asfaltový koberec,“ doplnil predseda KSK Rastislav Trnka. Pamätník bude mať podľa jeho slov súčasnú podobu, no v areáli pribudnú zelené opatrenia, ako nádrž na zachytávanie zrážkovej vody či nové úsporné osvetlenie pamätníka. Úpravami prejdú aj dreviny v okolí pamätníka, zároveň pribudne nová zeleň i v kvetináčoch.



Pamätník pripomína oslobodenie východného Slovenska od nacizmu. Podľa KSK ide o najvýznamnejší pamätník v kraji, ktorý je mementom 22.000 padlých v bojoch za oslobodenie východného Slovenska na prelome rokov 1944 a 1945. V minulosti prešli rekonštrukciou súsošie aj expozícia v priľahlej Sieni bojovej slávy.