Začali s výstavbou cyklotrasy s galériou vedľa rieky Hornád
Nová cyklotrasa prepojí obec Družstevná pri Hornáde so záhradkárskymi osadami na ľavom brehu Hornádu severne od sídliska Ťahanovce a zároveň zabezpečí napojenie na územie smerom na Kysak.
Autor TASR
Družstevná pri Hornáde 21. apríla (TASR) - S výstavbou dlho očakávaného úseku medzinárodnej cyklomagistrály EuroVelo 11 začal Košický samosprávny kraj (KSK) medzi obcami Družstevná pri Hornáde a Kostoľany nad Hornádom v okrese Košice-okolie. Na trase vedľa rieky pribudne cyklistická cestička a v oblasti skalného masívu cyklistický most s ochrannou železobetónovou galériou. Stavbu za 1,57 milióna eur realizuje firma Plex.
Ako informoval KSK, nový úsek cyklotrasy vytvorí plynulé a bezpečné spojenie medzi Košicami a priľahlými obcami v údolí Hornádu, pričom cyklistom poskytne alternatívu k frekventovanému cestnému ťahu a nevyhovujúcim nespevneným komunikáciám. Súčasťou riešenia je aj eliminácia rizikového prechodu cez železničné priecestie.
Nová cyklotrasa prepojí obec Družstevná pri Hornáde so záhradkárskymi osadami na ľavom brehu Hornádu severne od sídliska Ťahanovce a zároveň zabezpečí napojenie na územie smerom na Kysak. Celková dĺžka úseku meria 917 metrov, dĺžka mosta je 18,4 metra a cyklogalérie 54 metrov. Trasa je vedená mimo rušného cestného ťahu a navrhnutá ako spevnená bezprašná komunikácia s betónovým povrchom, ktorý zabezpečí jej celoročnú využiteľnosť aj počas občasných povodní.
KSK vníma cyklotrasu EuroVelo 11 ako významný projekt nadregionálneho významu, ktorý prepája sever a juh Európy. „EuroVelo 11 pri Hornáde prispeje k prepojeniu mesta s regiónom, podporí ekologickú mobilitu a zároveň ponúkne jedinečný zážitok v krásnom prírodnom prostredí,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Budovanie úseku v uplynulých rokoch podľa neho komplikovalo majetkovoprávne vyrovnanie k pozemkom, náročné prírodné podmienky aj opakované verejné obstarávanie.
Cyklistický most zrealizujú ako oceľovú pozinkovanú konštrukciu v prírodnej farbe. Ochranná galéria bude železobetónová, doplnená oceľovými stĺpmi a extenzívnou vegetačnou strechou. Súčasťou riešenia je aj vyhliadková plošina s výhľadom na rieku Hornád. Okolie trasy bude upravené zatrávnenými plochami a sadovými úpravami, pričom celý úsek doplní zvislé a vodorovné dopravné značenie cyklomagistrály.
Stavbyvedúci Rastislav Bendík pre novinárov priblížil, že špecifikom stavby je blízkosť vodného toku s možnými povodňami a potrebou výmeny podložia. Špecifikom bude ďalej oceľový mostík a galéria založená v horninovom masíve. „Galéria bude zastropená a bude z nej výhľad ako z balkóna,“ povedal.
Práce by podľa KSK mali trvať deväť mesiacov, pričom po odovzdaní hotovej stavby má zhotoviteľ ešte dva mesiace na získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Nenávratný finančný príspevok z Programu Slovensko na projekt tvorí 92 percent oprávnených výdavkov projektu refundovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu.
