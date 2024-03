Košický kraj začal so sanáciou zosuvu cesty za mostom v Gelnici

Gelnica 25. marca (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začal so sanáciou zosuvu cesty II/546 za kamenným mostom v Gelnici. Práce si vyžiadajú takmer 800.000 eur. Ako KSK informuje na svojej webovej stránke, peniaze na túto investíciu vyčlenil z vlastnej kasy.



Na úseku v dĺžke okolo 130 metrov poklesla krajnica aj vozovka, na ceste sú tiež viditeľné trhliny. Zo sedem metrov vysokého svahu už vyrúbali stromy a náletové kroviny, bez čoho by podľa KSK nebolo možné odstrániť nevyhovujúci stavebno-technický stav cesty.



"Keďže ide o hlavný príjazd do mesta Gelnica, sanácia zosuvu svahu nad riekou Hnilec je dôležitým krokom. Počas stavebných prác bude na ceste druhej triedy zachovaný prejazd v jednom jazdnom pruhu, dopravu bude riadiť semafor," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



V lokalite je podľa kraja nevyhnutné urobiť sanačné opatrenia, ktoré minimalizujú riziká, zvýšia bezpečnosť dopravy a umožnia plnohodnotné využívanie poškodenej komunikácie. Práce sú rozdelené do dvoch etáp. "V prvej etape v pravom jazdnom pruhu je naplánovaná sanácia zosuvu a odstránenie celej konštrukcie komunikácie až po úroveň zemnej pláne. Cestu zastabilizuje nová oporná vystužená horninová konštrukcia s lícovou pohľadovou časťou z kameňa. Po jej realizácii sa následne zriadia nové konštrukčné vrstvy vozovky," uvádza KSK. V druhej etape bude v ľavom jazdnom pruhu existujúca obrusná vrstva vozovky sfrézovaná a následne prekrytá novou. V celej dĺžke rekonštruovaného úseku zároveň osadia nové zvodidlá.



Práce by mali byť hotové zhruba do troch mesiacov od prevzatia staveniska.