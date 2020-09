Začala sa oprava mosta cez potok pri Smolníku za vyše 333.000 eur

Košice 21. septembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) začal tento mesiac s rekonštrukciou mosta cez potok Úhorná pred obcou Smolník v okrese Gelnica. Na tento účel vyčlenil 333.430 eur. Doprava je v tomto úseku presmerovaná do jedného jazdného pruhu a riadi ju svetelná signalizácia. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Hlavná prehliadka mosta z roku 2017 potvrdila jeho veľmi zlý stavebno-technický stav. Okrem toho zábradlie poškodili nárazy vozidiel. "Zo 660 mostov, o ktoré sa staráme, je vyše 150 mostov vo veľmi zlom alebo zlom stavebno-technickom stave. Iba približne 20 mostov je v bezchybnom stave. Za posledný rok sme museli dva mosty úplne uzavrieť. Tento most bol postavený pred 60 rokmi, aktuálne je na pokraji životnosti. S prácami na oprave sme preto chceli začať ešte v tomto roku," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Most poškodili preťažené vozidlá aj voda v koryte potoka, ktoré nie je upravené, čím došlo k podmytiu jeho základov. Popraskané sú aj mostné krídla, z ktorých vypadávajú kusy betónu. Nefunkčná je už aj hydroizolácia a krajné nosníky vykazujú zvýšený priehyb.



V rámci opráv bude vymenených päť nosníkov a pribudne nová spriahovacia doska. Na nosnej konštrukcii bude realizovaná celoplošná hydroizolácia a nové odvodnenie. Vybudované budú aj rímsy a upravené bude koryto potoka.



KSK v tomto roku zároveň vypracoval projektovú dokumentáciu na komplexnú rekonštrukciu cesty II/549 v Úhornej. Oprava prvého úseku bude stáť takmer tri milióny eur. Aj napriek tomu, že ide o úsek s menšou intenzitou dopravy, Trnka kladie opravu tejto cesty vrátane Pačanského kopca k prioritám. "Ešte v tomto roku by sme tiež chceli začať s opravou ďalšieho mosta v tejto lokalite, a to pred obcou Úhorná. V apríli tohto roka sa z neho odtrhla časť rímsy, čo ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky. Aktuálne pracujeme na projektovej dokumentácii, následne bude vyhlásená súťaž na zhotoviteľa prác," dodal Trnka.



Kraj v tomto roku opravil dva mosty v Letanovciach a aktuálne sa realizujú dokončovacie práce na oprave mosta v Strážskom. Podľa harmonogramu prebieha aj rekonštrukcia mosta v Kováčovej, Hnilčíku, Hrabušiciach, Boliarove a Bačkovíku. Župa rekonštruuje aj most za železničným priecestím Onča a most medzi Gombošom a Perínom. V príprave je projektová dokumentácia na opravu mosta medzi Kysakom a Veľkou Lodinou, ktorý je pre havarijný stav uzavretý.