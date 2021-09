Košický kraj očkuje treťou dávkou v zariadeniach sociálnych služieb

Košice 27. septembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začína očkovať klientov v zariadeniach sociálnych služieb treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID–19. "Na základe pokynov z ministerstva zdravotníctva podá krajský očkovací tím tretiu dávku vakcíny ako prvým približne 250 klientom a zamestnancom župného zariadenia Via Lux v Barci," informoval v pondelok predseda KSK Rastislav Trnka.



Okrem seniorov by mali očkovanie absolvovať aj ďalšie rizikové skupiny, ako napríklad zdravotníci či onkologickí pacienti. Kraj zároveň spúšťa aj očkovanie študentov priamo v stredných školách, ktorých je zriaďovateľom.



"Od začiatku pandémie sa snažíme priblížiť očkovanie čo najbližšie k obyvateľom, ktorí o to prejavia záujem. Naši zdravotníci podávali vakcíny rôznym skupinám východniarov, od seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, odsúdeným vo väznici, zamestnancom firiem až po veriacich vo farnostiach. Teraz sa presúvame za stredoškolákmi priamo na školy, kde koronavírus opäť ukazuje svoju silu," uviedol Trnka.



Očkovanie bude tento týždeň na stredných školách v Košiciach, Prakovciach, Michalovciach, Kráľovskom Chlmci, Spišskej Novej Vsi, Sečovciach, Rožňave, Trebišove, Veľkých Kapušanoch, Gelnici, Krompachoch a Sobranciach. Očkovanie by tak malo absolvovať viac ako 340 študentov aj zamestnancov. Kraj ho bude realizovať v rámci mobilnej očkovacej služby na základe záujmu, ktorý nahlási samotná škola. Študenti, ktorí dovŕšili vek 18 rokov, budú mať na výber z jednodávkovej vakcíny Janssen alebo z dvojdávkovej vakcíny Pfizer. Mladších stredoškolákov, ktorí ešte nemajú 18 rokov, zdravotníci zaočkujú vakcínami od spoločnosti Pfizer.



KSK doposiaľ podal viac ako 264.000 vakcín proti ochoreniu COVID-19, z toho približne 39.000 v teréne. Aj tento týždeň pokračuje v očkovaní na verejných miestach, ktoré zahŕňajú aj nákupné centrá. Okrem Košíc to bude v Rožňave, Trebišove, Dobšinej, Kráľovskom Chlmci, Michalovciach, Veľkých Kapušanoch, Čiernej nad Tisou či Spišskej Novej Vsi. V nedeľu (3. 10.) bude otvorené aj veľkokapacitné očkovacie centrum v Košiciach.