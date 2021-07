Košický kraj začína očkovať vakcínou spoločnosti Johnson & Johnson

Košice 1. júla (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) začne v sobotu (3. 7.) očkovať proti COVID-19 aj vakcínou Janssen spoločnosti Johnson & Johnson, a to vo veľkokapacitnom centre v Košiciach. Ide o jednodávkovú vektorovú vakcínu, ktorá je určená pre osoby nad 18 rokov. Registrácia na toto očkovanie je rovnaká ako pri iných vakcínach, informoval Úrad KSK.



Registráciu na túto vakcínu otvorilo ministerstvo zdravotníctva zatiaľ len na tri týždne, ďalšie očkovanie bude závislé od dodávok výrobcu. „Keďže je to jednodávková vakcína, môže byť vhodným riešením pre tých, ktorí potrebujú byť plne zaočkovaní čo najrýchlejšie. Vláda sa chystá výrazne zvýhodniť zaočkovaných obyvateľov, preto očakávame, že záujem o vakcináciu ešte stúpne,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka. Kraj je podľa neho pripravený vyhovieť vyššiemu dopytu po očkovaní.



Podľa informácií z ministerstva zdravotníctva sa s vakcínou Janssen spoločnosti Johnson & Johnson ráta vo vakcinačných centrách, pri výjazdovej očkovacej službe a vybrať si ju môžu aj zamestnávatelia pre svojich zamestnancov. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) uvoľnilo pre sobotňajší termín v Košiciach kapacitu 1200 osôb. Vakcínou od Johnson & Johnson sa bude očkovať v čase medzi 8.00 až 15.00 h. Od 15.30 do 17.00 h otvorilo NCZI v tomto očkovacom centre termíny na vakcínu od Pfizer.



Zmena nastáva aj v očkovacom centre v Michalovciach, kde budú v sobotu podávať obidve dávky vakcíny Sputnik V. Na očkovanie budú pozývaní záujemcovia, ktorí sa prihlásili na neregistrovanú ruskú vakcínu do 30. júna. Po tomto termíne už registrácia na Sputnik V nie je možná.



KSK ďalej informoval, že na pondelok 5. júla, keď je štátny sviatok, nie je naplánované žiadne očkovanie.