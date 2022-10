KSK začína rekonštrukciu cesty II/552 v okresoch Trebišov a Michalovce

Zemplínska Teplica 13. októbra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) začína druhú časť rekonštrukcie cesty druhej triedy II/552, vedúcej z Košíc po hranicu s Ukrajinou. Kým prvá časť spustená v máji tohto roka sa realizuje v obciach v okrese Košice-okolie, druhá sa týka deviatich obcí v okresoch Trebišov a Michalovce, informovala vo štvrtok krajská samospráva.



V rámci rekonštrukcie pribudne nová vozovka na úsekoch v celkovej dĺžke deväť kilometrov. Autobusové zastávky upravia v obciach Zemplínska Teplica, Egreš, Čeľovce, Zemplínsky Branč, Brehov, Oborín a Veľké Raškovce, a to v oboch smeroch.



Projekt rekonštrukcie realizuje KSK z prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), práce si vyžiadajú 5.812.000 eur. Podľa zmluvy so zhotoviteľom by mali trvať rok, ukončené by tak mali byť na jeseň budúceho roka.



"Práce si vyžiadajú čiastočné dopravné obmedzenia, s výnimkou krátkodobej uzávery cesty v obci Stanča by mala byť doprava v rekonštruovaných úsekoch presmerovaná do jedného jazdného pruhu. Cestovanie prímestskou autobusovou dopravou počas prác nebude v dotknutých obciach obmedzené," uviedol kraj.



V rámci prác vybudujú aj nové nástupištia s bezbariérovou úpravou, chodníky pre chodcov budú osvetlené. V obci Stanča bude stabilizovaná krajnica cesty, ktorá je v súčasnosti prepadnutá, počas prác bude úsek dočasne uzavretý. V Zemplínskom Branči zrekonštruujú cestu v dĺžke takmer troch kilometrov. Kraj zrekonštruuje aj priepusty vo Veľkých Raškovciach a v Zemplínskej Teplici. Súčasťou bude aj výmena či doplnenie zvodidiel a osadenie dvoch meteostaníc s kamerovým záznamom.



Prvá etapa obnovy cesty zahŕňa časť od Nižnej Hutky po Slanské Nové Mesto v okrese Košice-okolie. Opravou prejde 17 kilometrov ciest aj dva mosty - pri Nižnej Hutke a Bohdanovciach.