KSK začína rekonštrukciu cesty z Kostolian nad Hornádom do Sokoľa

Košice 5. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) zrekonštruuje cestu III. triedy od križovatky v obci Kostoľany nad Hornádom po obec Sokoľ v okrese Košice-okolie. Komplexná rekonštrukcia za viac ako 970.000 eur by sa mala začať v najbližších dňoch, hneď po dokončení úprav obchádzkovej trasy. Informoval o tom v stredu hovorca KSK Michal Hudák.



Práce zabezpečuje spoločnosť Eurovia SK, a. s., podľa zmluvy by ich mala ukončiť do 200 pracovných dní od odovzdania stavby, teda na jeseň tohto roka. Stavba pozostáva z rekonštrukcie cesty vo vybraných úsekoch, rekonštrukcie mosta pred obcou Sokoľ, ako aj dvoch priepustov. Súčasťou bude aj rekonštrukcia odvodnenia v danom úseku cesty a práce zavŕši uloženie nových asfaltových vrstiev.



Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku ide o jednu z najhorších ciest tretej triedy v okrese Košice-okolie a obyvatelia obcí pociťovali problémy najmä v zime. "V prípade mínusových teplôt voda a sneh vytvárali na ceste súvislú vrstvu ľadu a dochádzalo ku kolíznym situáciám. Doposiaľ nebolo vyriešené odvodnenie, no práve plánovanou rekonštrukciou sa zvýši bezpečnosť ľudí, ktorí prichádzajú zo Sokoľa do Kostolian a napájajú sa na hlavnú cestu do Košíc," uviedol.



V okrese Košice-okolie samosprávny kraj pred časom dokončil sanáciu zosuvu cesty III. triedy v obci Ploské. Na ceste v smere na Ortáše pri cintoríne sa zosunula vozovka v dĺžke približne 30 metrov, čo ovplyvnilo bezpečnosť jazdy a vodiči museli v úseku dlhodobo rátať s obmedzeniami. "Rekonštrukciu predĺžila nevyhnutná zmena technického riešenia a komplikovaná administratíva. Práce za takmer 78.000 eur sa napokon začali v lete 2022 a ukončené boli po zime," informoval KSK.



Zároveň nové zvodidlá osadili na ceste III/3321 v smere z obce Sady nad Torysou do Košickej Polianky. Na nehodovom úseku dlhom 750 metrov sa tak podľa samosprávy zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Práce za 170.000 eur dokončili začiatkom apríla.