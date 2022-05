Začína sa rekonštrukcia cesty od Nižnej Hutky po Slanské Nové Mesto

Nižná Hutka 26. mája (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) začína od štvrtka s prvou etapou rekonštrukcie cesty druhej triedy II/552, vedúcej z Košíc po štátnu hranicu s Ukrajinou. Prvá etapa zahŕňa časť od Nižnej Hutky po Slanské Nové Mesto. Opravou prejde 17 kilometrov ciest aj dva mosty - pri Nižnej Hutke a Bohdanovciach.



Projekt je financovaný z eurofondov, ukončený má byť do novembra 2023. Vysúťažená cena je 3,3 milióna eur, zhotoviteľom je firma Eurovia SK. "Vzhľadom na to, aká je situácia na trhu so stavebným materiálom, sme radi, že niekto podpísal zmluvu a pustil sa do tejto rekonštrukcie," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka pre novinárov. Príprava podľa neho prebiehala niekoľko rokov a tento projekt bol daný do zásobníka projektov financovaných z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) ešte v roku 2013, výzva na prihlasovanie projektov však bola vypísaná až v marci 2019.



Rekonštrukcia cesty zhŕňa katastre šiestich obcí v okrese Košice-okolie – Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Bohdanovce, Rákoš, Slanec a Slanské Nové Mesto. Ide o obnovu krytu vozovky v úsekoch s najviac poškodeným povrchom a zároveň v miestach, kde je potrebná aj hĺbková rekonštrukcia jednotlivých vrstiev. Súčasťou sú aj úpravy siedmich autobusových zastávok či priechodov pre chodcov.



Stavba si vyžiada dopravné obmedzenia, začať by mali v priebehu leta, premávka bude počas rekonštrukcie na niektorých úsekoch vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu. Zatiaľ nie je jasné, kde sa práce začnú. "Uvidíme, aké obmedzenia spravia kolegovia na výstavbe rýchlostnej cesty R4, aké tam bude dopravné značenie. Následne sa tomu prispôsobíme - či začneme stavbu realizovať v Nižnej Hutke alebo pôjdeme na vzdialenejší koniec stavby a začneme stavbu od Slanského Nového Mesta," uviedol zástupca zhotoviteľa Slavomír Gašpar.



Starostka Nižnej Hutky Iveta Vasilenková privítala, že obnova okrem vozovky zahŕňa most pri obci, ako aj autobusovú zastávku s nástupišťom a priechod pre chodcov. "Priechod bude viac viditeľný, označený bude svetelnými značkami a bude bezpečnejší pre našich občanov," povedala.



Otázne je, kedy sa bude realizovať druhá etapa obnovy cesty, teda od Slanského Nového Mesta po hranicu s Ukrajinou. "Po roku a pol nám všetci šiesti uchádzači, ktorí sa prihlásili do súťaže, postupne odmietli podpísať zmluvu pre situáciu, ktorá je na trhu so stavebnými materiálmi. Tam bola predpokladaná cena 6,5 milióna eur, avšak postupne odmietli aj tí, ktorí ponúkli vyššiu sumu, čiže predpokladáme, že tento druhý úsek bude stáť oveľa viac. Bohužiaľ, súťaž na ďalší úsek musíme opakovať," skonštatoval Trnka.