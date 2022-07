Košický kraj začne s rekonštrukciou mosta za Zemplínskou Širokou

Zemplínska Široká 6. júla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začne vo štvrtok 7. júla s rekonštrukciou mosta cez záchytný kanál medzi obcami Zemplínska Široká a Palín v Michalovskom okrese. Komplexná obnova 13,8 metra dlhého mosta, ktorého stavebno-technický stav je "veľmi zlý", obmedzí premávku do jedného jazdného pruhu. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu KSK Anna Terezková.



Na moste postavenom v 60. rokoch 20. storočia došlo v roku 2020 k zrúteniu pravej rímsy. Poškodenie kraj zabezpečil dočasným opatrením a osadením provizórneho zábradlia. "Aby nedošlo k zhoršeniu jeho stavu, zabezpečili sme spracovanie projektovej dokumentácie potrebnej na jeho komplexnú opravu. V tomto roku sa nám podarilo dokončiť administratívnu časť prác a odovzdať stavenisko zhotoviteľovi," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Vo štvrtok dôjde k odfrézovaniu vozovky do vzdialenosti desať metrov z oboch strán mosta, zhotoviteľ tiež odstráni mostné bezpečnostné prvky. Vybúrajú sa rímsy, mostovka a krajné nosníky. "Po sanácii opôr budú na ich mieste osadené nové nosníky a bude vybetónovaná nová spriahovacia doska a rímsy. Na moste bude vybudovaná nová izolácia, odvodňovací systém aj oceľové zvodidlá," doplnila Terezková s tým, že ako posledný bude na vozovke mosta položený nový asfaltový koberec a spevnené krajnice cesty. Zhotoviteľ tiež upraví okolie mosta, koryto kanálu a odvodňovacie žľaby.



Rekonštrukcia mosta M3929 si vyžiada investíciu vo výške 198.000 eur, KSK ju financuje z vlastného rozpočtu. Ukončená má byť do konca novembra.