Košický kraj začne rekonštruovať most cez Ružín za Margecanmi

Košice 12. júna (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) začne v pondelok 13. júna s rekonštrukciou mosta M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany v okrese Gelnica. Obnova objektu, ktorého stav diagnostika vyhodnotila ako veľmi zlý, má trvať osem mesiacov. Dopravu presmerujú do jedného jazdného pruhu, o krátkodobej úplnej uzávere bude kraj včas informovať, uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Trnka považuje rekonštrukciu mosta za Margecanmi, ktorá si z krajského rozpočtu vyžiada investíciu vo výške 2,1 milióna eur, za jednu z najvýznamnejších v tomto roku. Hlavnou spojnicou medzi Hnileckou dolinou s krajským mestom prejde denne viac ako 5000 vozidiel. "V rámci rekonštrukcie odstránime jeho poruchy, zvýši sa zaťažiteľnosť mosta, bezpečnosť premávky a zároveň by na ňom mali byť osadené meteostanice, sčítač dopravy a systém automatického váženia v pohybe s kamerovým záznamom, vďaka čomu budeme môcť jeho stav pravidelne sledovať aj v budúcnosti," ozrejmil.



Doprava po moste, ktorého konštrukciu poškodila najmä zatekajúca voda a vozovka je tiež v nevyhovujúcom stave, bude od pondelka presmerovaná do jedného jazdného pruhu. "Práce budú prebiehať vždy po poloviciach mosta, v rámci nich bude vozovka sfrézovaná, nasledovať bude vbúranie sa do stredového kĺbu mosta, búranie konštrukcií a v dvoch častiach mosta budú osadené dočasné premostenia, na ktoré bude presmerovaná premávka," priblížila hovorkyňa Úradu KSK Anna Terezková s tým, že premávku vedenú v polovičnom profile bude počas prác riadiť svetelná signalizácia. "Výnimkou budú práce na betonáži konštrukcie, počas ktorých bude na päť dní vylúčená doprava z mosta. O termíne celkovej uzávery a obchádzkových trasách budeme verejnosť včas informovať," dodal Trnka.