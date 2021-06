V Michalovciach začnú v sobotu očkovať ruskou vakcínou Sputnik V

Košice 7. júna (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) začne očkovanie vakcínou Sputnik V v sobotu 12. júna vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Michalovciach. K pondelku sa tam na očkovanie touto vakcínou prihlásilo 405 ľudí. Informoval o tom Úrad KSK.



Z ministerstva zdravotníctva doručili kraju 800 vakcín Sputnik V. „Každý, kto čakal na očkovanie touto vakcínou, sa tak stále môže prihlásiť. Očkovanie Sputnikom je náročné, pretože po rozmrazení vakcíny je potrebné očkovaciu látku do dvoch hodín 'vyočkovať'. Napriek tomu sme na túto vakcináciu organizačne aj technicky pripravení,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Vakcína Sputnik V je neregistrovaným liekom, ministerstvo zdravotníctva jej udelilo povolenie na terapeutické použitie. Na očkovanie touto vakcínou sa môžu registrovať ľudia od 18 do 60 rokov. „Podobne ako AstraZeneca, aj táto vakcína je vektorová, čo znamená, že nositeľom informácie je iný typ vírusu, ktorý má pripraviť organizmus na obranu voči infekcii. Očkovanie je dvojdávkové, pričom druhá dávka by mala byť podaná po troch týždňoch od prvej,“ konštatoval lekár samosprávneho kraja René Hako.



Od spustenia veľkokapacitných očkovacích centier na konci februára podal KSK viac ako 160.500 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Počas aktuálneho týždňa budú v prevádzke všetky tri krajské veľkokapacitné očkovacie centrá, okrem Michaloviec aj v Košiciach a v Spišskej Novej Vsi. Kraj naďalej vychádza v ústrety obyvateľom, ktorým neprišla SMS s termínom na druhú dávku vakcíny. Tí môžu prísť po uplynutí 28 dní od prvej dávky vakcínou od Pfizer/BioNTech alebo Moderna, a 11 týždňov od prvej dávky vakcínou od AstraZeneca do niektorého z očkovacích centier po 15.00 h v deň, keď sa očkuje vakcínou, ktorá je im určená.



KSK zrýchlil tempo očkovania prostredníctvom výjazdovej očkovacej služby, počas tohto týždňa navštívia zdravotníci takmer 70 obcí v kraji. V polovici z nich sa budú podávať vakcíny v krajskom očkovacom autobuse.