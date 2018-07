Košický kraj bude spolupracovať so Zakarpatskou oblastnou radou

Obe strany prejavili záujem o spoluprácu pri projektoch zameraných na rozvoj cestovného ruchu, turizmu, životného prostredia, ako aj zlepšenia infraštruktúry.

Košice 19. júla (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) a Zakarpatská oblastná rada budú spolupracovať pri príprave a realizácii projektov financovaných v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020. Jednou z oblastí, v ktorej by ukrajinská strana privítala cezhraničnú spoluprácu s košickým regiónom, je spracovanie odpadu. Na túto tému v stredu (18.7.) hovorili v Košiciach predseda KSK Rastislav Trnka a predseda Zakarpatskej oblastnej rady Michajlo Rivis.



"Pred dvoma týždňami bol na Úrade KSK zriadený informačný bod pre program cezhraničnej spolupráce ENI. Dnes sme znovu naštartovali rokovania s ukrajinskou samosprávou a veríme, že výsledkom budú už čoskoro zrealizované prvé spoločné projekty," informoval Trnka. Konštatoval pritom, že reálna spolupráca medzi oboma krajmi v posledných rokoch nefungovala aktívne.



Obe strany prejavili záujem o spoluprácu pri projektoch zameraných na rozvoj cestovného ruchu, turizmu, životného prostredia, ako aj zlepšenia infraštruktúry. Predseda Zakarpatskej oblastnej rady uviedol, že za jeden z problémov v ich regióne vnímajú absenciu závodu zameraného na spracovanie odpadov. "S Maďarskom sa nám podarilo zrealizovať projekt zameraný na triedenie a skladovanie odpadu, no stále nám chýba závod na jeho spracovanie. Boli by sme radi, ak by sa zrealizovala spolupráca s Košickým samosprávnym krajom na projektoch cezhraničnej spolupráce aj v rámci problematiky zameranej práve na spracovanie odpadu," uviedol Rivis. Dodal, že množstvo odpadu sa na Slovensko dostáva najmä po riekach tečúcich zo Zakarpatskej oblasti.



Ako ďalej vo štvrtok informoval Úrad KSK, predstavitelia krajov sa dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá bude spolupracovať na projektoch cezhraničnej spolupráce.