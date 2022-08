Kočický kraj zakladá Dobrovoľný zbor civilnej ochrany

Košice 22. augusta (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) vytvorí neziskovú organizáciu Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK. Jej založenie v pondelok schválili krajskí poslanci. Zámerom je skvalitnenie pomoci dobrovoľných záchranných zložiek v mimoriadnych situáciách.



Potreba modernizácie technického vybavenia a mobilizácie dobrovoľných hasičov v kraji vzišla po skúsenostiach z krízových situácií ako sú záplavy, pandémia COVID-19 či vojnový konflikt na Ukrajine, informoval Úrad KSK.



"Vzhľadom na čoraz častejší výskyt mimoriadnych situácií chceme vytvoriť Dobrovoľný zbor civilnej ochrany KSK. Tvoriť ho majú aktívne operatívne jednotky dobrovoľných hasičov, ktoré pôsobia v obciach a ktoré budú schopné v čase mimoriadnych situácií vytvoriť zásahové jednotky," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Obdobné organizácie podľa neho úspešne pomáhajú zaistiť civilnú ochranu v Rakúsku či v Taliansku. "Dobrovoľní hasiči v kraji združujú aktuálne 1500 nadšených členov, ktorí sú v dobách núdze neoceniteľnou pomocou záchranným zložkám v správe štátu. Ich dovzdelaním a preškolením skvalitníme celý záchranný systém. Hlavné aktivity projektu budú orientované na doškoľovanie hasičských dobrovoľníkov v oblastiach ako okamžitý zásah, prvá pomoc či obsluha technických strojov a zariadení, akým je napríklad automatizovaný externý defibrilátor," dodal Trnka. Prvotné náklady na mobilizáciu a preškolenie dobrovoľných hasičov, ako aj nákup materiálneho zabezpečenia vo výške 213.500 eur uhradí kraj zo svojho rozpočtu.



Celý systém by mal fungovať na princípe regionálnych operatívnych jednotiek v ôsmich geografických regiónoch. V každom regióne bude sídliť operatívna jednotka, tvorená veliteľom a tímom vyškolených hasičských dobrovoľníkov z radov dobrovoľných hasičských zborov obcí. V krajskom meste Košice bude sídlo organizácie a zároveň centrály operatívnych stredísk.



Viacero poslancov v rozprave ocenilo návrh s tým, že smeruje k potrebnej a chýbajúcej podpore dobrovoľným hasičom. Zároveň však zaznela aj kritika návrhu. Podľa poslanca Ladislava Rovinského pôjde o nefunkčnú organizáciu a kraj v tomto smere nemá zo zákona kompetencie. "Tento zbor tak, ako je navrhnutý, je nefunkčný, on nebude môcť koordinovať v podstate nič, pretože koordinácia hasičských jednotiek je daná zákonom a my tu kvôli tomu, aby sme boli za dobrých, ideme robiť organizáciu, ktorá funkčná nebude," povedal.



Krajské zastupiteľstvo ďalej schválilo od 1. septembra zriadenie Spojenej školy na Bielocerkevskej 29 v Košiciach, ktorú bude tvoriť Stredná odborná škola pedagogická a materská škola.



Na úvod zasadnutia zložil sľub krajského poslanca Štefan Džurina (SZS), ktorý nastúpil ako náhradník za zosnulého Štefana Staška za sobranecký volebný obvod.