< sekcia Regióny
KSK zaplatí leteckej asociácii 120.000 € za organizáciu Leteckých dní
Zmluva počíta so spoluprácou oboch strán pri príprave, organizácii a zabezpečení leteckých dní aj v budúcom roku.
Autor TASR
Košice 25. augusta (TASR) - Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus zaplatí Slovenskej leteckej asociácii (SLA) za organizovanie Leteckých dní Košického kraja v dňoch 6. a 7. septembra paušálnu náhradu nákladov 120.000 eur. Vyplýva to zo zmluvy uzavretej medzi oboma stranami. Na Zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja (KSK) o tom v pondelok informovala riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková v rámci informatívnej správy o tomto leteckom podujatí pre verejnosť.
Zmluva počíta so spoluprácou oboch strán pri príprave, organizácii a zabezpečení leteckých dní aj v budúcom roku. „Z pohľadu cestovného ruchu toto podujatie naozaj vnímame ako prestížne podujatie s veľkým potenciálom, so silným multiplikačným efektom, pretože zvyšuje dopyt po ubytovaní, stravovaní, v doprave, službách, čím sa, samozrejme, generujú príjmy pre lokálnych podnikateľov a zvyšuje ekonomickú aktivitu v našom území,“ uviedla Vargová Jurková. Odhady podľa nej hovoria, že príjem na vstupnom by mohol dosiahnuť 220.000 eur, ďalší zdroj bude prenájom priestorov pre vystavovateľov a predajcov.
Podľa rozpočtového opatrenia predsedu KSK Rastislava Trnku došlo k zvýšeniu členského príspevku pre Košice Región Turizmus o 200.000 eur na zabezpečenie leteckých dní.
V minulosti KSK poskytoval na podujatie dotáciu 50.000 eur pre košický Aeroklub, tento rok si už ako usporiadateľ zvolil za partnera SLA. Vlani stálo podujatie kraj podľa Trnku celkovo 107.000 eur vrátane marketingových aktivít. „Ako kraj v tomto roku urobíme všetko pre to, aby to bolo rozpočtovo neutrálne, teda aby to nebol výdavok, ale aby sme boli minimálne na nule. Samozrejme, nevieme ovplyvniť počasie, ale ak by sme pripodobnili tú situáciu spred roka, bude to lacnejšie, respektíve nebude to stáť nič. Teda aspoň dúfam,“ povedal.
Hubert Štoksa zo SLA oznámil, že Letecký úrad SR aktuálne vydal súhlas pre toto podujatie. Košická akcia bude podľa neho výnimočná okrem iného nočným programom, ktorý bude zahŕňať dronovú, pyrotechnickú a laserovú šou.
Niektorí poslanci v rozprave vyjadrili výhrady k zmluve a organizovaniu podujatia zo strany KSK. Zastupiteľstvo napokon vzalo informatívnu správu na vedomie s tým, že predseda KSK má predložiť po leteckých dňoch ich vyúčtovanie.
Súčasťou programu krajského zastupiteľstva bola aj informatívna správa o realizovanom projekte na ochranu a obnovu biodiverzity v lesoch v okolí Dobšinej a Gelnice, v ktorom polícia vedie vyšetrovanie pre podozrenia z trestnej činnosti poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu.
Na návrh poslankyne Lucie Gurbáľovej bola témou rokovania aj situácia v krajských zariadeniach sociálnych služieb. Vystúpila aj jedna z opatrovateliek zo Špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov Arcus v Košiciach, ktorá označila situáciu za vážnu až krízovú, čo sa týka platov, pracovného zaťaženia či ďalších podmienok. Predseda KSK poukázal na to, že kraj zavádza komplexný motivačný balík pre zamestnancov sociálnych služieb vrátane zvýšenia platov pre odborných zamestnancov. Prisľúbil pomoc s tým, že kraj pre zlé systémové nastavenie v sociálnych službách na Slovensku nevie „v rámci finančných možností vyriešiť všetky skrivodlivosti“. Podľa schváleného uznesenia sa sociálna komisia zastupiteľstva bude zaoberať kritickou situáciou v zariadeniach sociálnych služieb a na októbrovom rokovaní prednesie návrhy riešení na zlepšenie.
Zmluva počíta so spoluprácou oboch strán pri príprave, organizácii a zabezpečení leteckých dní aj v budúcom roku. „Z pohľadu cestovného ruchu toto podujatie naozaj vnímame ako prestížne podujatie s veľkým potenciálom, so silným multiplikačným efektom, pretože zvyšuje dopyt po ubytovaní, stravovaní, v doprave, službách, čím sa, samozrejme, generujú príjmy pre lokálnych podnikateľov a zvyšuje ekonomickú aktivitu v našom území,“ uviedla Vargová Jurková. Odhady podľa nej hovoria, že príjem na vstupnom by mohol dosiahnuť 220.000 eur, ďalší zdroj bude prenájom priestorov pre vystavovateľov a predajcov.
Podľa rozpočtového opatrenia predsedu KSK Rastislava Trnku došlo k zvýšeniu členského príspevku pre Košice Región Turizmus o 200.000 eur na zabezpečenie leteckých dní.
V minulosti KSK poskytoval na podujatie dotáciu 50.000 eur pre košický Aeroklub, tento rok si už ako usporiadateľ zvolil za partnera SLA. Vlani stálo podujatie kraj podľa Trnku celkovo 107.000 eur vrátane marketingových aktivít. „Ako kraj v tomto roku urobíme všetko pre to, aby to bolo rozpočtovo neutrálne, teda aby to nebol výdavok, ale aby sme boli minimálne na nule. Samozrejme, nevieme ovplyvniť počasie, ale ak by sme pripodobnili tú situáciu spred roka, bude to lacnejšie, respektíve nebude to stáť nič. Teda aspoň dúfam,“ povedal.
Hubert Štoksa zo SLA oznámil, že Letecký úrad SR aktuálne vydal súhlas pre toto podujatie. Košická akcia bude podľa neho výnimočná okrem iného nočným programom, ktorý bude zahŕňať dronovú, pyrotechnickú a laserovú šou.
Niektorí poslanci v rozprave vyjadrili výhrady k zmluve a organizovaniu podujatia zo strany KSK. Zastupiteľstvo napokon vzalo informatívnu správu na vedomie s tým, že predseda KSK má predložiť po leteckých dňoch ich vyúčtovanie.
Súčasťou programu krajského zastupiteľstva bola aj informatívna správa o realizovanom projekte na ochranu a obnovu biodiverzity v lesoch v okolí Dobšinej a Gelnice, v ktorom polícia vedie vyšetrovanie pre podozrenia z trestnej činnosti poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu.
Na návrh poslankyne Lucie Gurbáľovej bola témou rokovania aj situácia v krajských zariadeniach sociálnych služieb. Vystúpila aj jedna z opatrovateliek zo Špecializovaného zariadenia a zariadenia pre seniorov Arcus v Košiciach, ktorá označila situáciu za vážnu až krízovú, čo sa týka platov, pracovného zaťaženia či ďalších podmienok. Predseda KSK poukázal na to, že kraj zavádza komplexný motivačný balík pre zamestnancov sociálnych služieb vrátane zvýšenia platov pre odborných zamestnancov. Prisľúbil pomoc s tým, že kraj pre zlé systémové nastavenie v sociálnych službách na Slovensku nevie „v rámci finančných možností vyriešiť všetky skrivodlivosti“. Podľa schváleného uznesenia sa sociálna komisia zastupiteľstva bude zaoberať kritickou situáciou v zariadeniach sociálnych služieb a na októbrovom rokovaní prednesie návrhy riešení na zlepšenie.