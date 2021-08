Košický kraj nanovo schválil 30.000 eur na pomoc južnej Morave

Košice 23. augusta (TASR) – Finančnú pomoc v sume 30.000 eur Juhomoravskému kraju, ktorý 24. júna postihlo ničivé tornádo, v pondelok opätovne schválilo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK). Rovnakú sumu schválilo zastupiteľstvo na tento účel v podobe poslaneckého návrhu ešte koncom júna, predseda KSK Rastislav Trnka však vtedy uznesenie nepodpísal z dôvodu jeho rozporu so zákonom.



Po novom suma pôjde z rezervného fondu ako humanitárna pomoc na zmiernenie škodlivých následkov na zdraví, majetku a životnom prostredí a predseda KSK uzavrie darovaciu zmluvu o poskytnutí finančného príspevku s Juhomoravským krajom.



"Keďže ide o posielanie peňazí do iného štátu, ktoré sa riadi špecifickými ustanoveniami, museli sme naformulovať to uznesenie tak, aby bolo správne po právnej stránke. Verím, že teraz budeme môcť túto pomoc poskytnúť," uviedol Trnka. Vôľa pomôcť Juhomoravskému kraju v ČR bola podľa neho veľká aj preto, že s ním KSK dlhodobo spolupracuje v rôznych oblastiach.



Pôvodný návrh uznesenia o finančnej výpomoci v sume 10.000 eur predniesol priamo na rokovaní zastupiteľstva 28. júna poslanec Emil Ďurovčík, poslanec Martin Smrčo následne navrhol zvýšiť sumu na 30.000 eur, čo zastupiteľstvo schválilo.



Pri tornáde zahynulo v juhomoravských okresoch Hodonín a Břeclav šesť ľudí a zranenia utrpeli stovky ďalších. Prírodná katastrofa spôsobila veľké materiálne škody.