Košické krajské zastupiteľstvo schválilo kúpu drevenice v Rejdovej

Košice 27. februára (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) odkúpi historický zrubový dom v obci Rejdová (okres Rožňava) s pozemkami za 31.900 eur. Drevenica zapísaná ako národná kultúrna pamiatka by mala byť zverená do správy Gemerskému osvetovému stredisku (GOS), ktoré by ju prevádzkovalo ako "živé múzeum". Schválilo to v pondelok Zastupiteľstvo KSK.



O nehnuteľnosť kraj prejavil záujem "s cieľom ochrany a sprístupňovania vzácneho kultúrneho dedičstva, zvýšenia atraktivity regiónu Gemer a zvýšenia záujmu o tradičné remeselnícke techniky a rozvoj zručností". Drevenica z roku 1851 s kamennými základmi a drevenou šindľovou strechou znázorňuje kultúru bývania začiatkom 19. storočia. Cena za kúpu od súkromných vlastníkov vychádza zo znaleckého posudku.



GOS už prevádzkuje Dom tradičnej kultúry v Rožňave. Rozšírenie tejto činnosti do Rejdovej, ktorá je vstupnou bránou do Národného parku Slovenský raj, otvára podľa kraja ďalšie možnosti aj pre nadväzujúce činnosti v oblasti rozvoja cestovného ruchu na Gemeri. "Drevenica je vo veľmi dobrom stave, po menších úpravách takmer ihneď vhodná na prevádzku, ktorej jadrom by boli celoročné aktivity vo forme 'živého múzea' a vysunutého pracoviska Remeselníckeho inkubátora," uviedol Úrad KSK v materiáli pre poslancov.