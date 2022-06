Košický kraj kúpi sídlo gymnázia v Rožňave za 450.000 eur

Košice 27. júna (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) odkúpi budovu a areál gymnázia v Rožňave, ktorého je zriaďovateľom. Nehnuteľnosti odkúpi od Rádu premonštrátov – Opátstva Jasov za 450.000 eur. Schválilo to v pondelok krajské zastupiteľstvo.



KSK si doteraz prenajímalo tieto priestory pre strednú školu od vlastníka nehnuteľnosti za symbolické nájomné 3 centy (1 Sk). "Župa už do nehnuteľnosti investovala takmer 787.000 eur, súčasťou investície bola oprava strechy a podkrovia, ako aj opravy a údržba v rokoch 2009 - 2021. Avšak súčasný stav budovy z roku 1906 si vyžaduje urgentnú investíciu vo výške ďalších takmer 540.000 eur na výmenu okien a úpravu fasády, úpravu športového ihriska a opravu dverí do učební. Z toho dôvodu je vhodné, aby kraj investoval už do majetku, ktorý má vo svojom vlastníctve," informoval Úrad KSK.



S ohľadom na predošlé investície bola na základe osobných rokovaní s opátom ako štatutárnym orgánom vlastníka dohodnutá schválená kúpna cena. Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, predkupné právo na ňu má štát. V takomto prípade štát musí zaplatiť cenu ponúknutú niekým iným, ak nie je dohodnuté inak. Ak ponuku neprijme do 30 dní odo dňa jej doručenia, predkupné právo zaniká.