Zastupiteľstvo Košického kraja schválilo kúpu Turzovských kúpeľov

Košice 19. februára (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) odkúpi od súkromnej spoločnosti areál bývalých Turzovských kúpeľov v katastri mesta Gelnica za 346.000 eur. Schválilo to v piatok Zastupiteľstvo KSK.



Návrh predložil predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že rekonštrukcia objektu je súčasťou Integrovanej územnej stratégie (IÚS) Košického kraja a malo by ísť v najbližších rokoch o kľúčovú investíciu v okrese Gelnica, ktorý patrí k menej rozvinutým regiónom. V rámci zámeru sa ráta s komplexnou obnovou Turzovských kúpeľov. Pomôcť to má naštartovať turistický ruch, s tým súvisiace nové podnikateľské aktivity a vytvorenie nových pracovných miest. Objekty by mali okrem iného slúžiť na kúpeľné, ubytovacie a stravovacie účely.



"Po kúpe KSK vyhlási medzinárodnú obchodnú súťaž pre návrh komplexného konceptu využitia územia s identifikáciou možných investorov a prevádzkovateľov jednotlivých budúcich navrhnutých objektov," uviedol Trnka. Neskôr bude podľa neho vypísaná architektonická súťaž, ktorá určí, ako budú vyzerať jednotlivé budovy. "Následne budeme hľadať súkromných partnerov, ktorí vstúpia do tej biznisovej časti," uviedol s tým, že na obnovu ďalšej časti chce kraj maximálne využiť európske fondy.



Areál patril v rokoch 2002 až 2011 do majetku kraja, ten ho využíval ako školu v prírode. V roku 2007 bolo zariadenie vyradené zo siete škôl a školských zariadení a v roku 2011 ho bývalé vedenie KSK predalo súkromnému vlastníkovi za 170.050 eur. Odvtedy kúpele chátrajú a dnes sú nevyužívané. V areáli je jazero a štyri objekty – pavilóny. Jeden z nich je už natoľko poškodený, že je potrebná jeho asanácia. Ďalšie tri budovy je možné zrekonštruovať, pričom kúpeľný dom je pamiatkovo chránený.



KSK odkúpi areál od spoločnosti SANPO, ktorá je súčasným vlastníkom. Kúpnu cenu určil znalecký posudok, ktorý si dal kraj vyhotoviť. Vlastník pôvodne navrhoval cenu vo výške 750.000 eur.



Za kúpu hlasovalo 42 poslancov, jeden bol proti a jeden sa zdržal hlasovania. Výsledok privítal primátor Gelnice a krajský poslanec Dušan Tomaško. Pripomenul, že petíciu za navrátenie areálu do rúk verejnosti podpísalo viac ako 4000 ľudí, a to nielen z gelnického regiónu.



Krajskí poslanci počas zasadania tiež schválili kúpu pozemkov a stavieb v katastrálnom území obce Mníšek nad Hnilcom (okres Gelnica) na potreby Správy ciest KSK. Areál odkúpi kraj od firmy T & T Partners za 355.000 eur.



Zastupiteľstvo ďalej prijalo Vodíkovú stratégiu Košického kraja zameranú na využitie vodíkových technológií, ktorá má pomôcť pri znižovaní množstva emisií oxidu uhličitého v regióne. Predpokladá napríklad budovanie vodíkových čerpacích staníc či zavádzanie ekologickej hromadnej dopravy. Poslanci odobrili aj Adaptačnú stratégiu na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji či akčný plán programu obnovy krajiny na tento rok.