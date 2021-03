Záujem o stredoškolské štúdium v maďarčine v košickom kraji klesá

Košice 11. marca (TASR) – V Košickom kraji klesá záujem žiakov o štúdium na stredných školách v maďarskom jazyku. Vyplýva to z analýz prijímacích konaní za ostatné dva školské roky. Pre TASR to vo štvrtok uviedla hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková s tým, že každému, kto má záujem študovať v materinskom jazyku, to bude umožnené.



Na nedostatok miest pre prvákov na stredných školách s vyučovaním v maďarčine v Košickom kraji sa sťažuje Maďarské fórum. Uvádza, že podľa terajších údajov sa hlási do týchto škôl o 64 žiakov viac, ako je počet miest pridelených KSK.



Úrad KSK reaguje, že informácie o skutočnom záujme žiakov o štúdium v jednotlivých učebných a študijných odboroch vzdelávania, ako aj o tom, v akom jazyku chcú študovať, budú k dispozícii až po 8. apríli, dokedy je možné podávať prihlášky na stredné školy. "V prípade, ak záujem o štúdium v maďarskom jazyku bude vyšší, Košický samosprávny kraj sa tým bude zaoberať po 8. apríli, keď budú jasné definitívne počty prihlášok. Košický samosprávny kraj sa bude riadiť aj Ústavou SR, to znamená, že každému, kto má záujem študovať v materinskom jazyku, to bude umožnené," konštatovala Terezková.



V tomto školskom roku je v Košickom kraji desať stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. KSK podľa vyjadrenia pri určovaní najvyššieho počtu žiakov prvých ročníkov stredných škôl pre príslušný školský rok reaguje na potreby trhu práce a záujem žiakov a ich zákonných zástupcov.



"Z analýz prijímacích konaní za posledné školské roky, konkrétne za školské roky 2019/2020 a 2020/2021, vyplýva klesajúci záujem žiakov o štúdium na národnostne zmiešanom území v maďarskom jazyku. Dokonca v tomto školskom roku dve stredné školy požiadali o to, aby učebné a študijné odbory už nevyučovali v maďarskom jazyku, ale aby ich mohli vyučovať v slovenskom jazyku," doplnila Terezková.



Otázka počtu miest pre prvákov na stredných školách s maďarským vyučovacím jazykom bola témou stredajšieho (10. 3.) stretnutia predsedu KSK Rastislava Trnku s predsedom Maďarského fóra Zsoltom Simonom. Podľa Simona sa dohodli, že opätovne si sadnú za rokovací stôl 9. apríla. "Boli sme ubezpečení zo strany predsedu KSK, že každému žiakovi, ktorý sa chce vzdelávať v materinskom jazyku bude toto ústavné právo zabezpečené. Teší nás ústretovosť predsedu KSK, s akou pristúpil k riešeniu tohto problému maďarskej menšiny," uviedol Simon.