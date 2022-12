Zelený katalóg Košického kraja ponúka opatrenia na ozdravenie klímy

Košice 29. decembra (TASR) - Návrhy nenáročných opatrení na úpravu mikroklímy prináša takzvaný Zelený katalóg. V reakcii na globálnu zmenu klímy je zostavený ako inšpirácia na revitalizáciu zariadení a areálov v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK). Konkrétne kroky, ako napríklad výsadbu stromoradí či zadržiavanie zrážkovej vody možno nájsť na webovej stránke www.arr.sk, informoval Úrad KSK.



Súbor opatrení pripravil samosprávny kraj v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice. "Zelený katalóg ponúka množstvo jednoduchých a efektívnych rád, ako ozdraviť klímu v kraji. Ide o prvý materiál tohto druhu v kraji, obsahuje postup od plánovania až po realizáciu zelených projektov na revitalizáciu krajiny. Pomôže viac zelenej infraštruktúre, menej asfaltu či betónu. Prioritne je potrebné zabezpečiť dostatok vody v území, jej zadržiavanie a budovať zeleň v krajine i v urbánnom prostredí," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Konštatoval, že podľa prognóz by sa v Košickom kraji mala do roku 2030 zvýšiť priemerná ročná teplota o dva až štyri stupne Celzia.



Zelený katalóg ponúka návod, ako v areáloch stredných škôl, zariadení sociálnych služieb či vo vonkajších priestoroch kultúrnych zariadení realizovať zelené opatrenia. V roku 2021 vzniklo vďaka Dobrovoľníckemu centru Košického kraja viac ako 50 vodozádržných opatrení a podarilo sa tak vrátiť do prírody viac ako 5,5 milióna litrov vody.