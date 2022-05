Košický kraj vyhlásil výzvu na dotácie z participatívneho rozpočtu

Košice 16. mája (TASR) - Výzvu na dotácie v rámci participatívneho rozpočtu vyhlásil v pondelok Košický samosprávny kraj (KSK). Žiadateľmi sa môžu stať právnické a fyzické osoby - podnikatelia, ale aj obce, mestá, miestne akčné skupiny, občianske združenia či neziskové organizácie. Informoval o tom Úrad KSK.



Žiadatelia môžu požiadať o prostriedky v akejkoľvek oblasti regionálneho rozvoja, kultúry, školstva, ľudských práv, zdravotníctva, životného prostredia či sociálnej oblasti. "Cieľom je zlepšiť kvalitu života ľudí v Košickom kraji. Zo župnej kasy rozdelíme dokopy 100.000 eur. O samotnej realizácii konkrétnych nápadov rozhodnú opäť východniari v hlasovaní, čím pomôžu rozhodnúť o verejných peniazoch transparentne," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Žiadatelia môžu žiadosť o poskytnutie dotácie vypracovať výlučne vyplnením elektronického formulára, ktorý je dostupný na webstránke vucke.egrant.sk. Minimálna výška pomoci je 25.000 eur, maximálna 100.000 eur. Spolu so všetkými potrebnými prílohami by mali svoj projekt zaslať kraju aj v tlačenej verzii do 15. júna. Dotáciou kraj prispeje do výšky 90 percent celkových oprávnených výdavkov projektu, pričom nápady, ktoré získajú od obyvateľov najviac hlasov, by mali byť zrealizované do 31. októbra 2022. Po doručení potrebných dokumentov bude nasledovať ich kontrola, hodnotenie externými hodnotiteľmi a napokon hlasovanie obyvateľov. Prehľad projektov bude dostupný na rozhybanykraj.hlasobcanov.sk.



Anonymné hlasovanie bude možné z akéhokoľvek slovenského mobilného telefónneho čísla. V rámci výzvy možno poskytnúť dotáciu na projekty realizované len na území kraja.