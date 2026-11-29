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Košický kraj získal grant z programu Erasmus+ na rozvoj škôl
Získanie grantu podľa neho potvrdzuje ambíciu kraja rozvíjať kvalitné a moderné školstvo, podporovať medzinárodné partnerstvá a vytvárať nové príležitosti pre žiakov a pedagógov.
Autor TASR
Košice 29. novembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) ako jediný kraj na Slovensku získal grant vo výške 400.000 eur z programu Erasmus+ na rozvoj škôl. Počas troch rokov bude spolu s partnermi z Lotyšska realizovať aktivity zamerané na modernizáciu vzdelávania a rozvoj škôl. TASR o tom informovalo komunikačno-marketingové oddelenie KSK s tým, že realizácia sa v kraji podarila vďaka projektu v rámci výzvy KA240 - Európske partnerstvá pre rozvoj škôl. Projekt s názvom Capacity Building From Drop to Data potrvá do septembra 2029.
„Do projektu sa zapoja dve krajské stredné školy - Gymnázium Šrobárova v Košiciach a Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach,“ uviedol KSK. Partnermi projektu sú KSK ako koordinátor projektu a Valmierska samospráva v Lotyšsku. Spolupráca sa tak bude realizovať aj medzi zriaďovateľmi, ktorí budú spoločne rozvíjať svoje kapacity v oblasti projektového riadenia, medzinárodnej spolupráce a podpory inovatívneho vzdelávania. Spoločne budú pripravovať vzdelávacie aktivity, metodické materiály a testovať nové formy výučby. Dôležitým cieľom projektu je podľa krajskej samosprávy to, aby výsledky nezostali len v štyroch zapojených školách.
„Košický kraj ani pri tomto projekte nezačína od nuly. Medzinárodné skúsenosti už dnes získavajú stovky žiakov a učiteľov. Len v školskom roku 2025/2026 sa do programu Erasmus+ zapojilo 1160 žiakov a 336 učiteľov stredných škôl v Košickom kraji. Nový grant je najmä o tom, aby sa dobré nápady zo sveta dostali do našich tried a aby sa dobré nápady z Košického kraja dostali za hranice Slovenska, ďalej do Európy,“ vysvetlil predseda KSK Rastislav Trnka.
Získanie grantu podľa neho potvrdzuje ambíciu kraja rozvíjať kvalitné a moderné školstvo, podporovať medzinárodné partnerstvá a vytvárať nové príležitosti pre žiakov a pedagógov. Prostredníctvom spolupráce so školami a zriaďovateľom v Lotyšsku bude kraj spoločne hľadať riešenia, ktoré prispejú k ďalšiemu zvyšovaniu kvality vzdelávania a lepšej pripravenosti mladých ľudí na život v európskom priestore.
„Do projektu sa zapoja dve krajské stredné školy - Gymnázium Šrobárova v Košiciach a Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach,“ uviedol KSK. Partnermi projektu sú KSK ako koordinátor projektu a Valmierska samospráva v Lotyšsku. Spolupráca sa tak bude realizovať aj medzi zriaďovateľmi, ktorí budú spoločne rozvíjať svoje kapacity v oblasti projektového riadenia, medzinárodnej spolupráce a podpory inovatívneho vzdelávania. Spoločne budú pripravovať vzdelávacie aktivity, metodické materiály a testovať nové formy výučby. Dôležitým cieľom projektu je podľa krajskej samosprávy to, aby výsledky nezostali len v štyroch zapojených školách.
„Košický kraj ani pri tomto projekte nezačína od nuly. Medzinárodné skúsenosti už dnes získavajú stovky žiakov a učiteľov. Len v školskom roku 2025/2026 sa do programu Erasmus+ zapojilo 1160 žiakov a 336 učiteľov stredných škôl v Košickom kraji. Nový grant je najmä o tom, aby sa dobré nápady zo sveta dostali do našich tried a aby sa dobré nápady z Košického kraja dostali za hranice Slovenska, ďalej do Európy,“ vysvetlil predseda KSK Rastislav Trnka.
Získanie grantu podľa neho potvrdzuje ambíciu kraja rozvíjať kvalitné a moderné školstvo, podporovať medzinárodné partnerstvá a vytvárať nové príležitosti pre žiakov a pedagógov. Prostredníctvom spolupráce so školami a zriaďovateľom v Lotyšsku bude kraj spoločne hľadať riešenia, ktoré prispejú k ďalšiemu zvyšovaniu kvality vzdelávania a lepšej pripravenosti mladých ľudí na život v európskom priestore.