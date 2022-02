Zo sirotinca v Ľvove previezli do bezpečia na Slovensku 49 detí

Košice 27. februára (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci so zmluvným autobusovým dopravcom v nedeľu previezol z hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom 49 detí zo sirotinca v ukrajinskom Ľvove. "Chlapci vo veku od šiestich do 16 rokov sú aktuálne v Dome mamy Margity v Drienici, kde sa o nich ešte zopár dní postarajú saleziáni Dona Bosca na Slovensku. Neskôr nájdu dočasný domov u rodín, ktoré majú priestory na prijatie chlapcov po dvojiciach," informoval predseda KSK Rastislav Trnka.



Konštatoval, že medzi vojnovými utečencami hľadajúcimi bezpečie sú aj deti, ktoré nemajú rodičov. Príchod detí v núdzi očakával kraj už v sobotu (26. 2.) večer. Autobus spoločnosti eurobus s jedlom a materiálnou pomocou čakal na hraniciach celú noc.



Podľa KSK v ubytovacích priestoroch v Drienici dostanú siroty a polosiroty z Ľvova základné potreby i čas na oddych či aklimatizáciu. V najbližších dňoch týchto chlapcov po dvojiciach odvezú do rodín najmä v Košiciach, Prešove a ich okolí, kde sa o nich postarajú ochotné rodiny. "Na ceste za bezpečím zdržala deti administratíva na hraniciach, keďže ide o vojnových utečencov, ktorí cestovali bez prítomnosti zákonného zástupcu či saleziánov. Tí museli ostať na Ukrajine z dôvodu stanného práva," uviedla hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.