VIDEO: Zrekonštruovali cestu pri Košickej Belej a päť mostov na Spiši

Košice 11. decembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil druhú etapu rozsiahlej rekonštrukcie cesty II/547 od hranice okresov Košice a Košice-okolie po Spišské Vlachy. V rámci ukončeného projektu zrekonštruovali tzv. obchvat Košickej Belej v dĺžke deväť kilometrov a päť mostov v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves.Rekonštrukcia mostov si vyžiadala 1,7 milióna eur a obnova cesty s oporným múrom 7,3 milióna eur. Pri pondelkovom slávnostnom otvorení o tom informoval KSK s tým, že projekt financoval cez eurofondy.Prvá časť prác zahŕňala rekonštrukciu cesty od Košickej Belej po koniec okresu Košice-okolie v smere na Veľký Folkmar. "" uviedol kraj. Pri Ružínskej priehrade vybudovali tzv. žabochody, teda podchody pre migráciu žiab, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s ochranármi.V najhoršom stave bola cesta za mostom Ružín v smere na Veľký Folkmar. Pre spevnenie konštrukcie vozovky a zabránenie zosuvu cesty vybudovali oporný múr v celkovej dĺžke 1280 metrov, ktorý je ukotvený do skalného podložia 1780 kusmi mikropilót do hĺbky sedem až desať metrov. Následne pri opornom múre vymenili konštrukciu vozovky, zabezpečili odvodnenie novým rigolom v dĺžke 500 metrov a položili nový asfalt.Druhá časť rekonštrukcie zahŕňala päť mostov na Spiši, a to most cez Kojšovský potok vo Veľkom Folkmari, most cez Záhorský potok v Kluknave pred Štefanskou Hutou, most cez potok Studenec v extraviláne obce Kolinovce a dva mosty pred Spišskými Vlachmi - cez potok Oľšavica a Slatvinský potok. Samotné mosty neboli demolované, v rámci obnovy zosilnili najmä ich nosné konštrukcie.Hlavná spojnica z Košíc cez Hnileckú dolinu na Spiš si podľa predsedu KSK Rastislava Trnku už dlhodobo vyžadovala pozornosť. "" povedal.