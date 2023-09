Zrekonštruovali cestu vrátane mosta medzi obcami Herľany a Banské

Košice 19. septembra (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) úspešne ukončil prvú etapu rekonštrukcie cesty II/576 v dĺžke šiestich kilometrov od obce Herľany v okrese Košice-okolie v smere na obec Banské v okrese Vranov nad Topľou. V rámci projektu postavili nový most cez horský potok pred Herľanmi a zrekonštruovali 13 priepustov. Informovala o tom v utorok hovorkyňa KSK Anna Terezková.



"Celkovo bolo položených 14.500 ton asfaltu a osadených 3,7 kilometra zvodidiel. Aj napriek zdĺhavej ceste a administratívnym obštrukciám pri verejnom obstarávaní sa nám podarilo rekonštrukciu tejto dôležitej cesty a mosta dotiahnuť do úspešného konca," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Rekonštrukcia cesty sa začala vlani v septembri za čiastočnej uzávery. Zhotoviteľ stavebných prác začal rekonštrukciou priepustov a lokálnymi výmenami podložia. Na priepustoch vybudovali vtokové jamy a upravili betónové čelá. Pôvodný most bol v havarijnom stave, pre stavbu nového došlo na jar k úplnej uzávere úseku a doprava bola presmerovaná na cestu I/19 a I/79. Súčasťou prác bola aj výstavba autobusovej zastávky s nástupišťom v Herľanoch s priechodom pre chodcov a osvetlením, osadenie meteorologickej stanice a terénne úpravy, oznámil kraj.



Realizácia projektu "ID R 002 II/576 Bohdanovce - Herľany - I. etapa" bola financovaná z eurofondov v hodnote takmer štyri milióny eur. Zhotoviteľom bola firma COLAS Slovakia.



"Vzhľadom na nepredvídané okolnosti sa termín diela predĺžil o 40 dní oproti plánovanému termínu, z 210 na 250 dní. V priebehu rekonštrukcie bolo nevyhnutné navyše zrealizovať na vybraných úsekoch kompletnú rekonštrukciu telesa cesty. Zároveň bolo potrebné nad rámec pôvodného projektu zrealizovať hĺbkové drenáže na 700 metrov cesty s dláždenou priekopou," informovala Terezková. Z dôvodu bezpečnosti a plynulosti sa tiež rozšírili polomery zákrut.



Aktuálne prebieha druhá etapa rekonštrukcie na ceste II/576 na úseku medzi obcami Herľany, Bidovce a Bohdanovce, ktorá by mala byť ukončená na jeseň.