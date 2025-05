Župné dni 2025 zavítajú do Michaloviec s bohatým programom

Michalovce 14. mája (TASR) - Župné dni 2025 pokračujú v piatok (16. 5.) v Michalovciach. Na Námestí osloboditeľov bude od 9.00 do 21.00 h program plný hudby, umenia a prezentácie talentov z celého východného Slovenska. TASR o tom informovali z komunikačno-marketingového oddelenia Košického samosprávneho kraja (KSK).



Návštevníci sa môžu zapojiť do zážitkového maľovania s názvom Kraj spája talenty, počas ktorého vznikne spoločné nadrozmerné dielo so symbolmi Zemplína - vinárstvom, historickými i prírodnými pamiatkami. Festival dotvoria krajské kultúrne inštitúcie a školy, ktoré sa predstavia kreatívnymi aktivitami.



„Na Zemplíne sa mimoriadne teším na ďalšie dve reštaurácie, ktoré oceníme Zlatou vareškou Košického kraja,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Na pódiu sa počas celého dňa vystriedajú účinkujúci všetkých vekových kategórií. Pripravený je program od melódií Rómskeho divadla Romathan, školy tanca a vystúpenia Klenoty kraja až po školskú kapelu Gymnázia Ľudovíta Štúra. Deti sa ráno zabavia na rozprávke bábkového divadla a v programe Uja Ľuba. Podvečer oživí námestie Pirátska Odysea. Večerný program vyvrcholí koncertom skupiny Ščamba a vystúpením Alana Murina.



Nebudú chýbať choduliari, živé sochy, stánky s informáciami o táboroch, župných službách, cestovnom ruchu, ako aj ukážky techniky Správy ciest a hasičov. Návštevníkov poteší aj fotobúdka, maskot Župko a oddychové zóny.