Župné dni v Košickom kraji sa budú tento rok konať v ôsmich mestách
Župné dni začnú svoju púť 30. apríla v Rožňave a skončia sa v Kráľovskom Chlmci 10. júna.
Autor TASR
Košice 23. apríla (TASR) - Župné dni, ktoré sa začínajú v Košickom samosprávnom kraji (KSK), sa tento rok uskutočnia až v ôsmich mestách. Hlavnou témou štvrtého ročníka podujatia budú Inovácie a zapojí sa doň až 110 krajských organizácií.
Ako informoval KSK, k festivalovým mestám, akými sú Rožňava, Spišská Nová Ves, Michalovce a Košice, sa pridajú aj Moldava nad Bodvou, Gelnica, Sobrance a Kráľovský Chlmec. Vystrieda sa v nich viac ako 250 prezentačných stánkov s viac ako 100 sprievodnými aktivitami pre všetky generácie.
„Už vlani sme si vyskúšali menšiu verziu župných dní v Trebišove, ktoré zožali úspech. Rozhodli sme sa preto dopriať tento zážitok aj obyvateľom ďalších miest. Rozšírenie Župných dní z vlaňajších piatich na osem miest je odpoveďou na rastúci záujem,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Kraj chce podľa neho východniarom ukázať, že nezaostáva a využíva inovácie vo svojich organizáciách a projektoch. Súčasťou je prezentácia kompetencií krajskej samosprávy.
Finančné náklady na Župné dni sú podľa Trnku podobné ako v minulých rokoch. „Predpokladaný rozpočet je okolo 100.000 eur na jedno podujatie, ale ide v podstate o množstvo aktivít v danom týždni v danom meste a okolí,“ povedal.
V každom z miest sa predstavia remeselníci a producenti s lokálnymi výrobkami, ktorých KSK ocenil svojou značkou, ale aj umelecké aktivity či najmodernejšie inovatívne výdobytky. V hudobnej ponuke sú interpreti a skupiny, ako napríklad Hex, Alan Murin, Peter Šrámek, Hrdza, Tina, Basawell, Iconito, Majk Spirit, Peter Bič Project či Parno Graszt. Vždy od 14.00 h bude pódium patriť aj krajským konzervatoristom, folkloristom, choduliarom či divadelníkom s bábkami. V každom z miest si návštevníci podľa kraja budú môcť vyskúšať alebo vidieť aj niečo výnimočné.
Atrakciami návštevníkov prevedú ľudia pracujúci v Inovačnom centre Košického kraja, Kultúrnom centre Košického kraja, Nadácii KSK, Správe ciest KSK, IDS Východ, Košice Región Turizmus, Europe Direct Košice, ako aj študenti s učiteľmi z krajských stredných škôl či personál z kultúrnych a sociálnych zariadení KSK.
Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik ocenil, že pri tohtoročnom krajskom podujatí dochádza k symbióze a spolupráci so zapojením miestnych aktérov. „Je snaha využiť ich kapacity na to, aby sa niektoré činnosti nemuseli ťahať z centrály, ale využívajú sa tie možnosti, ktoré v danom regióne sú, čo si ja osobne veľmi vážim,“ povedal.
Župné dni začnú svoju púť 30. apríla v Rožňave a skončia sa v Kráľovskom Chlmci 10. júna. Informácie sú dostupné na webstránke podujatia.
