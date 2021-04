Župným dňom bude 23. apríl, schválili to zastupitelia košického kraja

Košice 23. apríla (TASR) – Župným dňom Košického samosprávneho kraja (KSK) bude každoročne 23. apríl na pamiatku dňa, keď v roku 1924 prvýkrát rokovalo vtedajšie zastupiteľstvo Košického kraja. Na piatkovom zasadnutí o tom rozhodli poslanci Zastupiteľstva KSK.



Zároveň bude KSK organizovať aj župné dni, ktoré sa budú konať raz ročne a trvať budú dva týždne. Cieľom týchto dní bude priblížiť činnosť samosprávneho kraja jeho obyvateľom a priblížiť jeho dôležitosť. Vyplýva to z prijatého všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o významných a župných dňoch KSK.



Piatkové rokovanie sa konalo netradične v priestoroch Východoslovenskej galérie (VSG), bývalom Župnom dome, kde poslanci rokovali aj pred 97 rokmi. "História Košickej župy siaha do roku 1923, keď sa konali prvé župné demokratické voľby. Už vtedy východniari tak trochu predbehli západ, pretože v týchto voľbách mohli hlasovať aj ženy. Na úspešný príbeh predchodkyne súčasného samosprávneho kraja by sme chceli nadviazať. Už prvý župan Ján Rumann mal jasnú víziu, že s prácou prichádza blahobyt obyvateľov bez ohľadu na ich stav, náboženstvo alebo národnosť," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Vyslovil sa tiež za väčšie kompetencie samospráv na riešenie potrieb obyvateľov.



Pri príležitosti prvého župného dňa vydal KSK spolu s historikmi publikáciu Košická župa 1923 – 1928, ktorá opisuje jej dôležité míľniky. Košická župa, ktorá bola predchodkyňou súčasného samosprávneho kraja, existovala päť rokov, v prvých demokratických župných voľbách pritom mohli hlasovať aj ženy. Prvým županom bol Ján Rumann, po ňom si obyvatelia zvolili za hlavu župy Juraja Slávika.



Pre protipandemické opatrenia sa piatkové rokovanie zastupiteľstva vo VSG uskutočnilo kombináciou prezenčnej a online formy. Ďalším programom bude pokračovať v pondelok (26. 4.).