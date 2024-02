Autobusy medzi Rožňavou a Popradom zabezpečia prestupy na rýchliky

Rožňava 23. februára (TASR) - Autobusové spoje na linke Rožňava - Dobšiná - Poprad a späť zabezpečia od 3. marca pravidelné prestupy na rýchliky v Poprade. Všetky spoje budú prevádzkované v dvojhodinových intervaloch a cestujúci budú mať dostatok času na prestup na rýchliky. TASR o tom informovala hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná.



Autobusové spoje medzi Rožňavou a Popradom bude zabezpečovať spoločnosť eurobus, ktorá pre KSK poskytuje dopravné služby. Celkovo pôjde o sedem párov autobusových spojov počas pracovných dní a šesť párov autobusových spojov počas voľných dní. Po príchode autobusu do Popradu budú mať cestujúci 17 minút na prestup na rýchliky do Bratislavy. Naopak, po príchodoch rýchlikov do Popradu bude čas na prestup v smere do Rožňavy vyše 30 minút, počíta sa tak aj s prípadným meškaním vlakov. Spoje sú tiež prispôsobené na prestupy v Rožňave smerom do Košíc.



"Zavedenie taktovej dopravy na linke Rožňava - Poprad pre cestujúcich znamená, že každé dve hodiny im budú odchádzať spoje zo zastávok v rovnakých časoch. To je základom pre taktovú dopravu aj v úseku Rožňava - Dobšiná a späť. Pre obyvateľov dotknutých obcí to bude znamenať pravidelné dopravné spojenie každých 60, 30 alebo dokonca 15 minút počas špičky," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že zmeny majú motivovať verejnosť využívať služby regionálnej autobusovej dopravy.



Integrovaný dopravný systém (IDS) Východ a IDS Banskobystrického samosprávneho kraja už zabezpečili prvú fázu koordinácie dopravných spojení s linkou medzi Revúcou a Popradom, a to najmä vytvorením prestupov v obci Vernár. Nové autobusové spoje z Rožňavy ponúkajú aj možnosť prestupu cestujúcich na vlaky do Banskej Bystrice. K medzimestským spojom sú prispôsobené aj nadväzné autobusy na všetkých prestupných miestach v úseku Dobšiná - Rožňava - Lipovník, regionálna autobusová doprava je koordinovaná tiež v úseku Vernár - Poprad, a to autobusovými spojmi SAD Poprad, ktorého služby objednáva Prešovský samosprávny kraj.



"Pochopiteľne, očakávame aj pripomienky k realizovaným zmenám, ktoré bude IDS Východ priebežne vyhodnocovať. V spolupráci s dopravcami a objednávateľmi ich budeme detailne posudzovať s cieľom stanovenia definitívnej podoby cestovných poriadkov. Tie budú dlhodobým základom pre systém verejnej osobnej dopravy na Gemeri, a to s platnosťou najneskôr do decembra 2024," skonštatoval konateľ IDS Východ Radovan Hužvík. Ako dodal, v prípade zavedenia dvojhodinového intervalu rýchlikov na trase Košice - Zvolen je v pláne predĺženie autobusových spojov z Popradu na železničnú stanicu Rožňava, čo vytvorí systematické prestupné väzby v smere na Zvolen.