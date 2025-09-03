< sekcia Regióny
V Rožňave otvorili novopostavenú jedáleň
Nová školská jedáleň v Rožňave bude slúžiť žiakom a zamestnancom obchodnej akadémie, strednej zdravotníckej školy, gymnázia aj strednej odbornej škole obchodu a služieb.
Autor TASR
Rožňava 3. septembra (TASR) - V meste Rožňava v stredu slávnostne otvorili novú jedáleň, ktorá poslúži štyrom stredným školám. Novostavba vznikla pri Obchodnej akadémii v Rožňave, Košický samosprávny kraj (KSK) na ňu vyčlenil vyše 2,6 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Katarína Strojná.
Nová školská jedáleň v Rožňave bude slúžiť žiakom a zamestnancom obchodnej akadémie, strednej zdravotníckej školy, gymnázia aj strednej odbornej škole obchodu a služieb. „Doposiaľ školská jedáleň obchodnej akadémie fungovala v prenajatých priestoroch, ktoré majiteľ niekoľko rokov nerekonštruoval. Priestory už nevyhovovali normám pre zariadenia spoločného stravovania a nepostačovali ani kapacitne, keďže počet stravníkov v školskej jedálni medziročne rástol,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Na projekte výstavby novej jedálne v Rožňave sa začalo pracovať ešte v roku 2018, projekt podľa KSK komplikovali prekládky teplovodu a povoľovacie procesy. S výstavbou sa napokon začalo v roku 2023, stavebné práce boli ukončené v novembri 2024. Nasledovala kolaudácia a potrebné terénne úpravy v areáli školy, kolaudačné konanie bolo ukončené v auguste tohto roka.
Celkové náklady na výstavbu novej modernej jedálne s hybridným fotovoltickým zariadením na výrobu energie pre vlastnú spotrebu presiahli sumu 2,6 milióna eur, z toho približne 350.000 eur išlo na vybavenie kuchyne a zariadenie školskej jedálne. O školské obedy sa bude starať vedúca, dve kuchárky a štyri pomocné sily, priestory budú slúžiť aj na prevádzkovanie podnikateľskej činnosti školy a na organizáciu spoločenských podujatí a rodinných osláv.
