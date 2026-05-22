KST považuje tvrdenia nájomcu Chaty M. R. Štefánika za zavádzajúce
Zmluvou, ktorá platí do roku 2030, sa má v júni zaoberať Valné zhromaždenie KST.
Autor TASR
Brezno 22. mája (TASR) - Vedenie Klubu slovenských turistov (KST) odmieta tvrdenie aktuálneho nájomcu Chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom, že mu má KST dlžiť 30.000 eur za kúrenie. O uvedenej sume hovoril nájomca Igor Fabricius v súvislosti s nájomnou zmluvou, ktorú mal porušiť oneskoreným zaplatením zálohy vo výške 3000 eur. Zmluvou, ktorá platí do roku 2030, sa má v júni zaoberať Valné zhromaždenie KST.
„Splátky za kúrenie majú svoj vlastný splátkový kalendár, pričom táto dohoda medzi KST a nájomcom nijako nesúvisí s nájomnou zmluvou, nájmom, ani depozitom. Splácanie realizácie kúrenia prebieha, rád by som podotkol, riadne a načas,“ poznamenal predseda KST Peter Švec.
Ohradil sa aj voči medializovaným informáciám týkajúcich sa rekonštrukcie izieb na chate. „V tomto prípade ide o spoluprácu KST, nájomcu, realizátora a ďalších subjektov, ktoré sú do projektu sponzorsky zapojené,“ spresnil.
Podľa nájomcu Fabriciusa má už KST za neho vybraných kandidátov. „Zmluvu už majú pripravenú, a platná má byť od 1. júla 2026, hoci ja mám v zmluve výpovednú dobu tri mesiace,“ uviedol na sociálnej sieti.
Predseda KST k tomuto tvrdeniu nájomcu dodal, že klub chce mať istotu kontinuity prevádzky a ďalšieho rozvoja chaty v prípade, ak valné zhromaždenie rozhodne o zmene nájomcu. „Čo sa týka výpovednej lehoty, tak výpovedná lehota a odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej porušenia sú dve odlišné veci,“ reagoval.
Uzavrel, že otázka nájomnej zmluvy Chaty M. R. Štefánika nebude posudzovaná na základe emócií či mediálnych vyjadrení, ale na základe konkrétnych zmluvných podmienok a interných procesov KST. O ďalšom postupe bude rozhodovať Valné zhromaždenie KST, ktoré sa uskutoční 6. a 7. júna.
Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách bola slávnostne otvorená 9. septembra 1928. Prvým chatárom sa stal Róbert Petrla, ktorý chatu staval. Chata aj s pozemkom, na ktorom stojí, je vo výlučnom vlastníctve KST.
