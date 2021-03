Kto chce pomôcť, spôsob si nájde, hovoria v humenskom útulku

Humenné 2. marca (TASR) – Počas prvého roka svojho fungovania prijal humenský útulok pre túlavé psy a mačky Humenské labky 184 zvierat. Nový domov medzičasom našlo 92 z nich. Za úspešný chod vďačí zariadenie nielen entuziazmu svojich zamestnancov a dobrovoľníkov a finančným dotáciám, ale často i neznámym ľuďom, ktorým nie je osud túlavých zvierat ľahostajný. Kto chce pomôcť, spôsob si nájde, povedala pre TASR Ľubica Kizáková, štatutárka občianskeho združenia Pomáhaj a chráň, ktoré útulok prevádzkuje.



"V lete nám z vlastnej iniciatívy urobil fotograf Adam Petrov charitatívne fotenie v mestskom parku pri kaštieli. Bolo to veľmi milé prekvapenie, získali sme vtedy asi 400 eur. Pred Vianocami sme akciu zopakovali, urobili sme si tu mikulášske fotenie," priblížila Kizáková jeden z počinov v prospech útulku. Medzi ďalšími, okrem priamej finančnej pomoci či nákupu krmiva, je podarovanie autorského grafického návrhu, ktorý združenie použilo na výrobu darčekových predmetov, alebo vzdanie sa finančných prostriedkov pôvodne určených na zábavnú pyrotechniku. "Prišla k nám pred Vianocami mládež z Udavského, že nebudú robiť v obci ohňostroj, ale že chcú urobiť niečo zmysluplné," ozrejmila.



Finančné prostriedky na chod útulku sa však združenie snaží zarobiť i samo. "Keď prišiel koronavírus, dávali sme si šiť rúška. Medzi prvými sme ich predávali. Predávali sme aj dezinfekčné prostriedky. V lete sme zorganizovali dvojtýždenný detský tábor, s veľkým úspechom," predstavila Kizáková vlastné aktivity útulku s tým, že v budúcnosti by združenie rado založilo sociálny podnik. "Aby sme si sami na seba zarobili a nemuseli byť odkázaní na dobrovoľníkov, aby sme nemuseli 'žobrať' na zaplatenie faktúr," dodala.



Podľa Kizákovej ďalších slov tvorili základ doterajších príjmov združenia dotácie a finančné dary. "Na výstavbu útulku sme dostali financie z ministerstva financií vo výške 21.000 eur. Pomohlo nám aj mesto Humenné a Sloboda zvierat sumou 10.000 eur či neziskovka EduEra," povedala s tým, že finančné prostriedky na transparentný účet združenia posiala i mnoho fyzických osôb, medzi nimi i ľudia, ktorí si z Humenských labiek už domáceho miláčika zaobstarali. Chod útulku zabezpečujú dvaja zamestnanci, ktorým sa združeniu podarilo zamestnať cez projekt úradu práce, s vyvádzaním psov pomáhajú dobrovoľníci. "Teraz počas protipandemických opatrení sme s tým však prestali, musíme sa chrániť," doplnila.



Ako Kizáková uzavrela, po skúsenosti zo záplav v auguste minulého roka, keď museli počas niekoľkých hodín evakuovať všetkých obyvateľov útulku, by chceli na jeho hranici čo najskôr vybudovať protipovodňový múr, radi by tiež rozšírili kapacitu zariadenia a uvítali by aj nové auto na prevoz odchytených psov. Aktuálna epidemiologická situácia zas bráni združeniu realizovať svoj plán šíriť osvetu a edukačnú činnosť v základných a stredných školách. Čo však plánujú uskutočniť v najbližších mesiacoch aj napriek pandémii, je začipovanie a kastrácia všetkých psov v miestnej rómskej osade.