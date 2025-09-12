Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. september 2025Meniny má Mária
< sekcia Regióny

Kto nenafúkal, dostal darček: Trnavskí policajti odmenili vodičov

.
Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Trnavský kraj

Akcia sa konala v spolupráci s národným koordinátorom pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky na Slovensku - Bezpečnosť cestnej premávky (BECEP) a Slovenským združením piva a sladu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava 12. septembra (TASR) - Policajti v Trnave sa tento týždeň zapojili do celoslovenskej dopravno-preventívnej akcie s názvom Buď rozumný. Vodičov, ktorí nenafúkali, odmenili za zodpovedný prístup k šoférovaniu nealkoholickým nápojom. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, kontroly boli zamerané najmä na dodržiavanie zákazu požitia alkoholu alebo iných návykových látok vodičmi. „Cieľom bolo znižovanie počtu prípadov šoférovania pod vplyvom alkoholu a upozornenie na vážne následky nezodpovednej jazdy,“ priblížila.

Akcia sa konala v spolupráci s národným koordinátorom pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky na Slovensku - Bezpečnosť cestnej premávky (BECEP) a Slovenským združením piva a sladu.

.

Neprehliadnite

MAJERSKÝ: Hrádza proti progresivizmu sa premiérovi Ficovi rúca

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska

Fico: Do konca roka predstavíme ďalšie opatrenia proti daňovým únikom

PRELOMOVÝ OBJAV: Hornina z Marsu môže obsahovať stopy po živote