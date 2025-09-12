< sekcia Regióny
Kto nenafúkal, dostal darček: Trnavskí policajti odmenili vodičov
Akcia sa konala v spolupráci s národným koordinátorom pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky na Slovensku - Bezpečnosť cestnej premávky (BECEP) a Slovenským združením piva a sladu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava 12. septembra (TASR) - Policajti v Trnave sa tento týždeň zapojili do celoslovenskej dopravno-preventívnej akcie s názvom Buď rozumný. Vodičov, ktorí nenafúkali, odmenili za zodpovedný prístup k šoférovaniu nealkoholickým nápojom. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, kontroly boli zamerané najmä na dodržiavanie zákazu požitia alkoholu alebo iných návykových látok vodičmi. „Cieľom bolo znižovanie počtu prípadov šoférovania pod vplyvom alkoholu a upozornenie na vážne následky nezodpovednej jazdy,“ priblížila.
Akcia sa konala v spolupráci s národným koordinátorom pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky na Slovensku - Bezpečnosť cestnej premávky (BECEP) a Slovenským združením piva a sladu.
Ako uviedla, kontroly boli zamerané najmä na dodržiavanie zákazu požitia alkoholu alebo iných návykových látok vodičmi. „Cieľom bolo znižovanie počtu prípadov šoférovania pod vplyvom alkoholu a upozornenie na vážne následky nezodpovednej jazdy,“ priblížila.
Akcia sa konala v spolupráci s národným koordinátorom pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky na Slovensku - Bezpečnosť cestnej premávky (BECEP) a Slovenským združením piva a sladu.