Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 23. január 2026Meniny má Miloš
< sekcia Regióny

Ku koncu minulého roka žilo v Bytči 11.732 ľudí

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Erika Ďurčová

V minulom roku sa v Bytči narodilo 100 detí, z toho 53 chlapcov.

Autor TASR
Bytča 23. januára (TASR) - Počet obyvateľov Bytče medziročne stúpol. Ako informovala hovorkyňa mesta Adriana Brziaková, k 31. decembru 2025 v meste evidovali 11.732 obyvateľov, čo je o 91 viac než na konci roka 2024.

V minulom roku sa v Bytči narodilo 100 detí, z toho 53 chlapcov. „Ide o mierny pokles oproti roku 2024, keď sa narodilo 105 detí. Pozitívnym trendom je zníženie počtu úmrtí, ktorý klesol na 88 osôb, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku ich bolo 105,“ priblížila Brziaková.

Doplnila, že významný vplyv na celkový počet obyvateľov mal aj pohyb obyvateľstva. „Do mesta sa v roku 2025 prisťahovalo 247 ľudí, zároveň sa odsťahovalo 168 obyvateľov. V uplynulom roku bolo v Bytči uzavretých 55 manželstiev, rovnako ako v roku 2024,“ dodala Brziaková.
.

Neprehliadnite

Fico: EÚ nemáme ignorovať, ani byť súčasťou neschopnosti jej vedenia

Zelenskyj: Nevyriešený je východ, s Trumpom je dohoda na zárukách

Kaliňák a Zůna sa zhodli na potrebe zvýšenia obrannej sebestačnosti

Vo Vojvodine udelili literárne ceny, spravodajca TASR dostal dve