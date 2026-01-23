< sekcia Regióny
Ku koncu minulého roka žilo v Bytči 11.732 ľudí
Autor TASR
Bytča 23. januára (TASR) - Počet obyvateľov Bytče medziročne stúpol. Ako informovala hovorkyňa mesta Adriana Brziaková, k 31. decembru 2025 v meste evidovali 11.732 obyvateľov, čo je o 91 viac než na konci roka 2024.
V minulom roku sa v Bytči narodilo 100 detí, z toho 53 chlapcov. „Ide o mierny pokles oproti roku 2024, keď sa narodilo 105 detí. Pozitívnym trendom je zníženie počtu úmrtí, ktorý klesol na 88 osôb, zatiaľ čo v predchádzajúcom roku ich bolo 105,“ priblížila Brziaková.
Doplnila, že významný vplyv na celkový počet obyvateľov mal aj pohyb obyvateľstva. „Do mesta sa v roku 2025 prisťahovalo 247 ľudí, zároveň sa odsťahovalo 168 obyvateľov. V uplynulom roku bolo v Bytči uzavretých 55 manželstiev, rovnako ako v roku 2024,“ dodala Brziaková.
