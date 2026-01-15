Ku koncu minulého roka žilo v Rajeckých Tepliciach 3105 ľudí

< sekcia Regióny
Rajecké Teplice 15. januára (TASR) - V najmenšom meste Žilinského kraja žilo k 31. decembru 2025 spolu 3105 ľudí. Ako informovala radnica na sociálnej sieti, 2839 obyvateľov má v meste trvalý pobyt.
V meste žije 478 detí do 15 rokov a 588 seniorov vo veku nad 65 rokov. „Priemerný vek obyvateľov Rajeckých Teplíc je 43 rokov, najstaršia občianka má 99 rokov a najstarší občan 94 rokov,“ priblížila aktuálne štatistické údaje radnica.
Doplnila, že v roku 2025 sa v Rajeckých Tepliciach narodilo 21 detí, z toho 12 chlapcov a deväť dievčat. „Rozlúčili sme sa s 27 spoluobčanmi, sobáš uzavrelo 16 občanov Rajeckých Teplíc,“ doplnila radnica.