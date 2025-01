Ku koncu roka 2024 žilo v B. Bystrici 73.052 ľudí

Banská Bystrica 10. januára (TASR) - V meste Banská Bystrica žilo k 31. decembru minulého roka 73.052 obyvateľov. Odsťahovalo sa 1037 ľudí, z toho 146 do zahraničia, napríklad do Českej republiky 68, Spojeného kráľovstva 18, do Rakúska 16, Nemecka desať a do Švajčiarska sedem občanov. Mnohí Banskobystričania sa presťahovali aj do okolitých obcí. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Mesto pod Urpínom sa vlani rozrástlo o 462 malých obyvateľov, ktorých matrika postupne pozýva na uvítanie do života. Každé dieťa dostane na uvítaní darček v podobe dupačiek, poukážky na plávanie či knižku.



"Najobľúbenejšie dievčenské mená zapísané v matrike sú Eliška, Hana, Ema a Emma, Sofia a Sophia, Anna i Viktória. Medzi chlapcami vedie Samuel, Jakub, David, Dávid, Martin, Tobias, Tobiáš, Tomáš, Šimon a Simon. K netradičným dievčenským menám, po ktorých siahli rodičia bábätiek, patrí Tarja, Anabell, Bea či Sendy. Medzi chlapcami nájdeme Ziona, Luka Amosa a Riana," uviedla Marhefková.



Matrika eviduje za uplynulý rok 356 sobášov. Okrem sobášnej siene historickej radnice a veľkej siene mestského úradu k vyhľadávaným miestam, kde si zaľúbenci povedali svoje "áno", patrí Vodný hrad v Hronseku, Suchý vrch či Záhrada - Centrum nezávislej kultúry.



"Medzi obľúbené mesiace na sobáš patrí stále september, následne august, máj a jún. Zažili sme i viaceré bizarné či úsmevné situácie, napríklad keď sa ženích v decembri dostavil na obrad bosý alebo boli snúbenci oblečení v teplákoch. Stalo sa nám aj to, že jeden zo snúbencov si to rozmyslel a na sobáš neprišiel. Niekedy chýba svedok, preto vtedy suplujú túto úlohu naši zamestnanci," priblížila vedúca matričného úradu a ohlasovne pobytu v Banskej Bystrici Marta Čellárová.



V štatistikách za rok 2024 evidujú tiež 151 rozvodov. V matričnej knihe je zapísaných 1248 úmrtí, z čoho 786 boli Banskobystričania.