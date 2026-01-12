< sekcia Regióny
Ku koncu roka 2025 mala Záhorská Bystrica 7938 obyvateľov
V minulom roku zomrelo 38 obyvateľov Záhorskej Bystrice, zosobášilo sa 18 párov a rozviedlo sa päť manželstiev, v ktorom mal aspoň jeden z partnerov trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici.
Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Bratislavská Záhorská Bystrica k 31. decembru 2025 evidovala 7938 obyvateľov s trvalým pobytom. O údajoch z matriky informovala v pondelok mestská časť hlavného mesta na sociálnej sieti.
„Narodilo sa 64 detí, najčastejším chlapčenským menom bol Adam, dievčenským Sofia,“ priblížila samospráva. Oznámila tiež, že v minulom roku zomrelo 38 obyvateľov Záhorskej Bystrice, zosobášilo sa 18 párov a rozviedlo sa päť manželstiev, v ktorom mal aspoň jeden z partnerov trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici.
