Ku koncu roka 2025 mala Záhorská Bystrica 7938 obyvateľov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

V minulom roku zomrelo 38 obyvateľov Záhorskej Bystrice, zosobášilo sa 18 párov a rozviedlo sa päť manželstiev, v ktorom mal aspoň jeden z partnerov trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici.

Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Bratislavská Záhorská Bystrica k 31. decembru 2025 evidovala 7938 obyvateľov s trvalým pobytom. O údajoch z matriky informovala v pondelok mestská časť hlavného mesta na sociálnej sieti.

„Narodilo sa 64 detí, najčastejším chlapčenským menom bol Adam, dievčenským Sofia,“ priblížila samospráva. Oznámila tiež, že v minulom roku zomrelo 38 obyvateľov Záhorskej Bystrice, zosobášilo sa 18 párov a rozviedlo sa päť manželstiev, v ktorom mal aspoň jeden z partnerov trvalý pobyt v Záhorskej Bystrici.
