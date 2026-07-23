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Ku korekcii prostriedkov pre Cestu slobody podľa úradov dôjsť nemalo
Obnovu krajská samospráva realizovala v rokoch 2022 až 2024 prostredníctvom piatich zhotoviteľov - Eurovia SK, Metrostav DS, Swietelsky-Slovakia, Colas Slovakia a Strabag.
Autor TASR
Vysoké Tatry 23. júla (TASR) - Ku korekcii prostriedkov z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu na projekt obnovy Cesty slobody vo Vysokých Tatrách podľa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) dôjsť nemalo. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa kraja Daša Jeleňová v reakcii na fakt, že krajská samospráva musí z externých zdrojov vrátiť takmer 1,5 milióna eur. V Centrálnom registri zmlúv zverejnili dohodu o splátkach, podľa ktorej je táto suma splatná do júla 2029 v 36 splátkach.
„Po zdĺhavom procese rokovaní s Úradom pre verejné obstarávanie kraj v týchto dňoch akceptoval jeho rozhodnutie o udelení korekcie vo výške 1,5 milióna eur pre jednu z etáp realizovaných v rámci uvedeného projektu. Konkrétne ide o projekt Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - križovatka s cestou II/53 pri odbočke na Tatranskú Štrbu. Hoci z pohľadu PSK k uvedenej korekcii finančných prostriedkov dôjsť nemalo, nechce to však ďalej riešiť súdnou cestou,“ uviedla Jeleňová.
Dodala, že PSK sa ešte na konci predošlého programového obdobia Integrovaného regionálneho operačného programu pod veľkým časovým tlakom podarilo na tento strategický projekt celoslovenského významu získať 45 miliónov eur. Pripomenula, že v prípade vracania 1,5-miliónovej čiastky ide o malú korekciu, ktorá tvorí len niečo vyše tri percentná z celkového objemu financií.
Obnovu krajská samospráva realizovala v rokoch 2022 až 2024 prostredníctvom piatich zhotoviteľov - Eurovia SK, Metrostav DS, Swietelsky-Slovakia, Colas Slovakia a Strabag. Išlo pritom podľa hovorkyne o historicky najvýznamnejšiu rekonštrukciu Cesty slobody, ktorú realizovali v rekordne krátkom čase. „Tatry na ňu čakali 50 rokov. Na náročnej trase od Podbanského po Pavúčiu dolinu sa podarilo kompletne zrekonštruovať 43 kilometrov ciest, 26 mostov, 96 priepustov, ako aj oporné múry a poloestakádu,“ upozornila hovorkyňa s tým, že pri realizácii projektu si kraj pomohol európskymi zdrojmi aj financiami zo štátneho a vlastného rozpočtu.
Jeleňová dodala, že vzhľadom na končiace sa programové obdobie Programu IROP a nutnosť vyčerpať schválené finančné prostriedky do stanoveného termínu sa stavebné práce na technologicky najnáročnejších úsekoch realizovali v čo najkratšom možnom čase. Podotkla, že v najexponovanejších dňoch ich na cestných stavbách pod Tatrami realizovalo aj 500 ľudí naraz.
„Pre PSK je kľúčové, že vďaka enormnému tempu prác sa podarilo projekt dokončiť v predstihu a zmodernizovaná Cesta slobody druhý rok naplno slúži motoristom. Rozsah, kvalita a prínos zmodernizovanej cesty pre vodičov a rozvoj cestovného ruchu zostávajú pre kraj najväčším úspechom,“ uzavrela hovorkyňa.
„Po zdĺhavom procese rokovaní s Úradom pre verejné obstarávanie kraj v týchto dňoch akceptoval jeho rozhodnutie o udelení korekcie vo výške 1,5 milióna eur pre jednu z etáp realizovaných v rámci uvedeného projektu. Konkrétne ide o projekt Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - križovatka s cestou II/53 pri odbočke na Tatranskú Štrbu. Hoci z pohľadu PSK k uvedenej korekcii finančných prostriedkov dôjsť nemalo, nechce to však ďalej riešiť súdnou cestou,“ uviedla Jeleňová.
Dodala, že PSK sa ešte na konci predošlého programového obdobia Integrovaného regionálneho operačného programu pod veľkým časovým tlakom podarilo na tento strategický projekt celoslovenského významu získať 45 miliónov eur. Pripomenula, že v prípade vracania 1,5-miliónovej čiastky ide o malú korekciu, ktorá tvorí len niečo vyše tri percentná z celkového objemu financií.
Obnovu krajská samospráva realizovala v rokoch 2022 až 2024 prostredníctvom piatich zhotoviteľov - Eurovia SK, Metrostav DS, Swietelsky-Slovakia, Colas Slovakia a Strabag. Išlo pritom podľa hovorkyne o historicky najvýznamnejšiu rekonštrukciu Cesty slobody, ktorú realizovali v rekordne krátkom čase. „Tatry na ňu čakali 50 rokov. Na náročnej trase od Podbanského po Pavúčiu dolinu sa podarilo kompletne zrekonštruovať 43 kilometrov ciest, 26 mostov, 96 priepustov, ako aj oporné múry a poloestakádu,“ upozornila hovorkyňa s tým, že pri realizácii projektu si kraj pomohol európskymi zdrojmi aj financiami zo štátneho a vlastného rozpočtu.
Jeleňová dodala, že vzhľadom na končiace sa programové obdobie Programu IROP a nutnosť vyčerpať schválené finančné prostriedky do stanoveného termínu sa stavebné práce na technologicky najnáročnejších úsekoch realizovali v čo najkratšom možnom čase. Podotkla, že v najexponovanejších dňoch ich na cestných stavbách pod Tatrami realizovalo aj 500 ľudí naraz.
„Pre PSK je kľúčové, že vďaka enormnému tempu prác sa podarilo projekt dokončiť v predstihu a zmodernizovaná Cesta slobody druhý rok naplno slúži motoristom. Rozsah, kvalita a prínos zmodernizovanej cesty pre vodičov a rozvoj cestovného ruchu zostávajú pre kraj najväčším úspechom,“ uzavrela hovorkyňa.