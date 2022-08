Ku kostolu sv. Michala archanjela v Lančári vedie nový náučný chodník

Kočín-Lančár 7. augusta (TASR) – Náučný chodník s piatimi zastaveniami pribudol v obci Kočín-Lančár pri Piešťanoch. Vedie zo zastavanej časti a jeho cieľom je kostol sv. Michala archanjela na návrší prírodnej rezervácie Chríb. Obec si tak podľa starostu Štefana Lányiho splnila dlh voči početným návštevníkom, ktorí každoročne túto vzácnu národnú kultúrnu pamiatku navštívia.



Kostol sv. Michala archanjela s opevnením a zvonicou je najvýraznejšou dominantou širokého okolia. Stojí na základoch staršieho kostola z roku 1332, súčasťou je renesančná protiturecká hradba zo 17. storočia, postavená na mieste pravekého valu z mladšej doby železnej. Významom kostola a dôvodom návštev turistov je predovšetkým unikátna maliarska výzdoba z obdobia renesancie, baroka a rokoka. Obec sa rozhodla prezentovať pamiatku na úrovni doby a zapojila sa do grantovej schémy Trnavského samosprávneho kraja, odkiaľ získala podporu 2000 eur na výstavbu zastavení a ďalších prvkov. Tieto prostriedky doplnili z obecnej kasy.



"V spolupráci s naším občianskym združením (OZ) Lanč Art a tiež Správou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty sme pripravili 400 metrov dlhú náučnú cestu. Prvé zastavenie na križovatke oboznamuje návštevníka s lokalitou, na ďalšom sa zoznámi s históriou obce, ktorá sa skladá z pôvodne samostatného Kočína a Lančára," uviedol starosta. Tretie informuje o archeologických nálezoch, keďže najstaršie osídlenie lokality pochádza z mladšej a neskorej doby kamennej, neolitu a eneolitu, ďalšie sú o kostole a faune a flóre lokality Chríb. Obec ešte doplní kŕmidlá pre vtákov, lavičky, stojany na bicykle a smerovníky.



"Pri kostole sv. Michala je krásna vyhliadka do širokého okolia na Trnavskú pahorkatinu smerom na Piešťany, Trnavu i Hlohovec," doplnil starosta. Tam sa rozhodli osadiť mapu, aby sa návštevníci mohli zorientovať v tom, čo vidia.



Samotný kostol nie je bežne otvorený, návštevu si treba dohodnúť na miestnej fare. Výnimkou sú obecné hody na Michala, Veľká noc či podujatie Noc kostolov, keď v ňom býva pripravený i program. Jeho okolie je inšpiratívne i pre filmových tvorcov, boli tam natáčané slovenské filmy ako Na baňu klopajú, Kuruci do zbrane!, Súdim ťa láskou i ďalšie. Náučný chodník oficiálne sprístupnili v sobotu (6. 8.) počas slávnosti Výtvarný Lančár k 760. výročiu prvej písomnej zmienky o tejto časti obce. Pripravilo ju OZ Lanč Art so samosprávou a na nedeľu dopoludnia zaradili aj omšu v kostole sv. Michala archanjela pri príležitosti 690 rokov od prvej písomnej zmienky o farnosti.