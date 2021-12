Ku psom v odchytových kotercoch hľadajú v Hriňovej dobrovoľníkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Hriňová 1. decembra (TASR) – Odchytové koterce so psami v Hriňovej v Detvianskom okrese hľadajú dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať so starostlivosťou o zvieratá. Situácia je totiž v súčasnosti kritická a ak sa nenájdu ľudia, ktorí chcú pomôcť, koterce budú musieť byť zrušené. Pre TASR to uviedla dobrovoľníčka Mia Takáč.Ako dodala, k tomuto stavu prispeli pracovné a aj osobné záležitosti doterajších dobrovoľníčok.spomenula s tým, že na vyriešenie situácie by do svojho kolektívu potrebovala dvoch dobrovoľníkov. Ak by ich však bolo viac, činnosť sa nájde aj pre viacerých záujemcov. Podľa nej táto práca zahŕňa prechádzky so psami, ich kŕmenie, upratovanie kotercov, hru i trávenie času so zvieratami.poznamenala.Miesto pre túlavých a týraných psov je v areáli technických služieb v Hriňovej a prvé koterce vznikli z vyradenej autobusovej zastávky. Takáč pripomína, že najčastejšie sa stretáva s prípadom, že pes alebo mačka sú nepotrebné.podotkla s tým, že každé zviera potrebuje individuálnu starostlivosť podľa svojej diagnózy.doplnila.doplnila.Ľudia môžu zvieratám do kotercov priniesť plachty, prestieradlá, oblečenie na periny, uteráky, hračky, obojky, vôdzky či dezinfekciu.zdôraznila dobrovoľníčka.Záujemcovia, ktorí chcú v Hriňovej pomôcť so starostlivosťou o psy, sa môžu ozvať na e-mailovú adresu: odchytovekotercehrinova1@gmail.com alebo na telefónne číslo +421940246703.