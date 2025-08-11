< sekcia Regióny
Katolícka univerzita uspela s projektom Aby nikto nebol sám
Autor TASR
Ružomberok 11. augusta (TASR) - Katolícka univerzita (KU) v Ružomberku získa takmer 320.000 eur na starostlivosť o duševné zdravie študentov. Z financií budú podporené workshopy, vzdelávacie aktivity, buddy systém aj elektronická platforma poradenstva. TASR o tom v pondelok informoval PR manažér univerzity Viktor Mydlo.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR prerozdelí viac než šesť miliónov eur na rozvoj poradenských služieb, zlepšenie dostupnosti pomoci študentom v oblasti duševného zdravia a posilnenie odborných kapacít. Úspešní uchádzači využijú prostriedky v zmysle svojich projektov na vytvorenie či rozšírenie psychologického poradenstva a psychoterapie na vysokých školách, poradenstvo pre zahraničných študentov či vzdelávanie zamestnancov v oblasti inklúzie a duševného zdravia.
Katolícka univerzita v Ružomberku uspela s projektom Aby nikto nebol sám. Projekt je určený pre všetkých študentov a zamestnancov. „Účelom projektu je vytvorenie bezpečného inkluzívneho a podporného akademického prostredia na KU so zameraním na duševné zdravie a celkovú pohodu študentov. Súčasťou projektu sú workshopy na aktuálne témy, vzdelávacie aktivity na rozvoj kompetencií, podpora buddy systému na KU a podpora e-poradenstva, platformy pre komplexné poradenstvo, ako aj vytvorenie relaxačných zón na jednotlivých fakultách KU pre študentov aj zamestnancov,“ spresnil Mydlo.
Začiatok realizácie projektu je naplánovaný na január 2026 a jeho ukončenie v zmysle výzvy prebehne do konca roka 2029. Projekt je financovaný EÚ v rámci Programu Slovensko.
