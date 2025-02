Kubínska hoľa má počas jarných prázdnin k dispozícii hlavné zjazdovky

Dolný Kubín 22. februára (TASR) - Počas jarných prázdnin má lyžiarske stredisko Kubínska hoľa v prevádzke všetky hlavné zjazdovky. Aktuálne je na svahoch 70 až 80 centimetrov snehu. Pre TASR to potvrdila marketingová špecialistka Orava Skipark Patrícia Jaššová.



Podľa CEO Kubínskej Vladimíra Klocoka zasnežujú svahy prakticky nepretržite, vždy keď to umožňujú mínusové teploty. "Naši ratrakári upravujú svahy až do neskorých nočných hodín a opäť začínajú už v skorých ranných hodinách, aby zabezpečili čo najlepšie podmienky pre lyžiarov," uviedol.



Mrazivé počasie spolu s modernými technológiami na zasnežovanie a monitorovanie množstva snehu výrazne prispievajú k výbornej kvalite tratí. "Aktuálne máme na svahoch 70 až 80 centimetrov snehu. K tomu sa pridáva množstvo slnečných a mrazivých dní, čo pozitívne ovplyvňuje návštevnosť," priblížil Klocok.



Ďalej dodal, že lyžiarske stredisko si naďalej udržiava obľúbenosť najmä medzi Slovákmi, zároveň však evidujú mierny nárast lyžiarov z Poľska.