Kubínsky organový festival začne písať svoju dvanástu kapitolu
Na festivale sa postupne predstavia Marieta Puhovichová a saxafonista Martin Puhovich (28. 9.), Rina Ishii z Japonska (5. 10.) a Mária Magyarová Plšeková (12. 10.).
Autor TASR
Dolný Kubín 21. septembra (TASR) - Koncertom organistky Zuzany Ferjenčíkovej odštartuje v nedeľu v Kostole povýšenia Svätého kríža v Dolnom Kubíne 12. ročník Kubínskeho organového festivalu. Informovali o tom organizátori na webovej stránke festivalu.
Na festivale sa postupne predstavia Marieta Puhovichová a saxafonista Martin Puhovich (28. 9.), Rina Ishii z Japonska (5. 10.) a Mária Magyarová Plšeková (12. 10.). Koncerty sa začínajú vždy o 19.30 h.
Kubínsky organový festival začal písať svoju históriu v roku 2014, keď bol v Kostole povýšenia Svätého kríža inštalovaný nový organ nemeckej firmy Jann Orgelbau. Do Dolného Kubína v priebehu rokov zavítalo množstvo špičkových umelcov zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Talianska, Španielska, Írska, USA, Nórska, Dánska, Francúzska a Švajčiarska.
Festival sa koná vďaka finančnej a materiálnej podpore Rímskokatolíckej farnosti v Dolnom Kubíne, Fondu na podporu umenia a mesta Dolný Kubín.
