Kubínyiho námestie v Lučenci má novú podobu, reagujú na zmenu klímy

Lučenec 14. decembra (TASR) - Kubínyiho námestie v centre Lučenca dostalo novú podobu. Z donedávna asfaltového námestia vznikla oddychová zóna plná zelene, ktorá sa v plnej kráse ukáže najmä na jar a v lete, keď sa zazelenajú stromy a rozkvitnú vysadené kvety a kríky. Projektom revitalizácie námestia mesto podľa jeho hovorkyne Michaely Baboľovej reaguje najmä na klimatickú zmenu a potrebu zlepšovať mikroklímu.



Hovorkyňa priblížila, že pozitívny vplyv na mikroklímu má okrem vysadených rastlín najmä zlepšenie schopnosti priestoru vsakovať a akumulovať dažďovú vodu bez potreby odvádzať ju do kanalizácie. Asfaltovú plochu nahradili priepustné a čiastočne priepustné plochy, využitý bol pôvodný lokálny kameň, tzv. mačacie hlavy odstránené z rôznych plôch mesta počas iných rekonštrukcií.



Na námestí nechýba ani mobiliár, zachovali tiež jestvujúci vodný prvok v podobe fontánky a sochu Ochranca Novohradu. Mesto bude priestor dopĺňať o ďalšie prvky, ktoré vyplynú z potrieb občanov, ktorí ho budú využívať.



"Cieľom projektu bolo zatraktívniť tento priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta, zároveň rozšíriť plochu zelene a priniesť do centra mesta prírodu s ohľadom na biodiverzitu," skonštatovala primátorka Alexandra Pivková.



Dôraz podľa jej slov kládli aj na prírodnú pestrosť a rozmanitosť, aby bol priestor vďaka kvitnúcim rastlinám pekný a prínosný aj pre drobné živočíchy od jari až do jesene. Vykonané opatrenia podľa Pivkovej zlepšia mikroklímu priestoru, čím nadväzujú na znižovanie tepelných ostrovov v meste. Podotkla tiež, že samospráva kladie dôraz na adaptáciu na zmenu klímy aj pri ďalších významných projektoch, ktoré aktuálne pripravuje.



Stavebné práce sa na Kubínyiho námestí začali v októbri tohto roka, ukončili ich v decembri. Projekt mesto realizovalo aj vďaka finančnej podpore z programu Podpora regionálneho rozvoja vo výške viac ako 93.600 eur a ďalších spoločností.