Kuchári bez hraníc v Košiciach varili vianočné menu pre seniorov

Košice 22. decembra (TASR) - Viac ako 1500 porcií sviatočného menu pripravili v piatok v rámci piateho ročníka vianočného varenia v jedálni pre seniorov na Vojvodskej ulici v Košiciach. Šéfkuchárom zo združenia Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc pri tejto charitatívnej akcii pomáhali aj študenti. Pre TASR to uviedol prezident združenia Marek Mrúz, ktorý je zároveň prevádzkovateľom jedálne.



"Dnešná akcia nám každoročne pripomína, že aj my raz budeme starí a poteší nás, ak sa nájde niekto, kto nám podá kúsok chleba či misku polievky. Dôchodcovia potrebujú práve v týchto dňoch našu starostlivosť hádam najviac. Aj preto sa im v našej jedálni snažíme vytvoriť pohodovú rodinnú atmosféru a prispieť k tomu, aby mali o kúsok lepšie Vianoce," povedal s tým, že uvedenou aktivitou chceli poukázať na problém dnešnej "postcovidovej" doby, keď sa ľudia stretávajú oveľa menej.



Z prémiových surovín pripravili spolu so študentmi duálneho vzdelávania košických hotelových škôl vyprážané ryby, rezne, zemiakový šalát a kapustnicu. "Výchova mladých kuchárskych talentov je nesmierne dôležitá pre celý sektor, práve s ohľadom na všadeprítomnú krízu povolaní, ktorá mnohých od tejto práce odrádza. Je dôležité, aby spoločnosť nezabúdala práve na takéto profesie, ktorých je čoraz väčší nedostatok," dodal.



Do príprav vianočného menu sa zapojili aj predstavitelia samospráv.



Združenie Aregala - kuchári bez hraníc združuje kuchárov a šéfkuchárov z celého sveta. Okrem vzdelávacích aktivít pomáhajú aj v krízových situáciách bez nároku na odmenu.