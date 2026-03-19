Štvrtok 19. marec 2026
Kuchárska súťaž Gastro Liptov predstaví talenty zo stredných škôl

Ilustračné foto. Foto: TASR – František Iván

Nádejní kuchári a kuchárky i cukrári a cukrárky počas dňa ukážu svoju vášeň pre chutné a estetické tvorenie.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 19. marca (TASR) - Druhý ročník kuchárskej a cukrárskej súťaže Gastro Liptov vo štvrtok predstaví mladé talenty, ktoré predvedú svoje zručnosti. Súťaž určenú žiakom stredných odborných škôl a hotelových akadémií vo veku do 21 rokov organizuje Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši pod záštitou Tatranského zväzu kuchárov a cukrárov. TASR o tom informoval riaditeľ školy Peter Pirončiak.

Nádejní kuchári a kuchárky i cukrári a cukrárky počas dňa ukážu svoju vášeň pre chutné a estetické tvorenie. „Deň plný chutí, vôní a inšpirácie prinesie stretnutie nadšencov gastronómie a komunity, ktorá verí v budúcnosť slovenskej kuchyne,“ uviedol Pirončiak.

V kategórii Kuchár Junior budú žiaci súťažiť vo filetovaní pstruha dúhového a príprave dvoch porcií moderného inovatívneho teplého pokrmu s prílohami v časom limite 70 minút.

Kategória Cukrár Junior prinesie osem kusov monoporciových dezertov v časovom limite 120 minút. Súťažiaci musia pripraviť dezert, ktorý bude obsahovať pečenú zložku - korpus, náplň, krém, polevu, ozdobu a hlavnými surovinami budú jablko a smotana.
Neprehliadnite

Do TEJTO krajiny necestujte, odporúča rezort zahraničných vecí SR

Vyšetrovanie: Nehodu vlakov pri Pezinku spôsobilo zlyhanie jednotlivca

VTÁČIA CHRÍPKA V EURÓPE: Prípady sú potvrdené v obľúbenej krajine

Premiér: Benzín a nafta budú na úrovni V4 a lacnejšie ako v Rakúsku