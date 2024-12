Obec Kuchyňa vyhlásila výzvu na dobudovanie kanalizácie

Kuchyňa 27. decembra (TASR) - Obec Kuchyňa na Záhorí vyhlásila verejné obstarávanie na dobudovanie kanalizácie v obci. Predpokladaná hodnota investície je vo výške 2.499.620 eur bez DPH. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili v piatok vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s odkanalizovaním lokality obce Kuchyňa systémom delenej splaškovej kanalizácie so zaústením do čistiarne odpadových vôd," spresnila obec vo výzve. Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 23. januára 2025.



Investíciu, ktorá ráta s dotáciou z Environmentálneho fondu, schválili obecní poslanci na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva.